Миллионы мимо бюджета: ГНС разоблачила уклонение налогов в крупных сетях

Государственная налоговая служба обнаружила 7 торговых сетей, которые по схеме «дробления бизнеса» уклонялись от уплаты налогов. Бюджет потерял в результате ее использования 668,5 млн гривен НДС. Об этом сообщила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух.

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«Речь идет о шести сетях по продаже бытовой техники и электроники, а также одной — по реализации женской одежды и обуви. Свою деятельность юридические лица искусственно распределили между десятками ФОП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Всего обнаружен 491 такой ФОП. Их общий доход более 4 млрд гривен», — отметила она.

Формально все вроде бы было распределено между отдельными, вроде бы независимыми, предпринимателями.

Однако проведенные аналитические исследования, а также фактические проверки налоговой показали другое. ФОП связаны между собой: пользуются одними и теми же IP-адресами, имеют общие места регистрации, работают в тех же торговых точках, пользуются одной торговой маркой и имеют общих работников.

«За игры с дроблением крупного бизнеса для уклонения от уплаты налогов придется отвечать. Потому что это не оптимизация, а манипуляция», — подчеркнула Карнаух.