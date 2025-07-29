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29 июля 2025, 17:45 Читати українською

Миллионы мимо бюджета: ГНС разоблачила уклонение налогов в крупных сетях

Государственная налоговая служба обнаружила 7 торговых сетей, которые по схеме «дробления бизнеса» уклонялись от уплаты налогов. Бюджет потерял в результате ее использования 668,5 млн гривен НДС. Об этом сообщила и.о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Государственная налоговая служба обнаружила 7 торговых сетей, которые по схеме «дробления бизнеса» уклонялись от уплаты налогов.

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«Речь идет о шести сетях по продаже бытовой техники и электроники, а также одной — по реализации женской одежды и обуви. Свою деятельность юридические лица искусственно распределили между десятками ФОП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Всего обнаружен 491 такой ФОП. Их общий доход более 4 млрд гривен», — отметила она.

Формально все вроде бы было распределено между отдельными, вроде бы независимыми, предпринимателями.

Однако проведенные аналитические исследования, а также фактические проверки налоговой показали другое. ФОП связаны между собой: пользуются одними и теми же IP-адресами, имеют общие места регистрации, работают в тех же торговых точках, пользуются одной торговой маркой и имеют общих работников.

«За игры с дроблением крупного бизнеса для уклонения от уплаты налогов придется отвечать. Потому что это не оптимизация, а манипуляция», — подчеркнула Карнаух.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
financialGenius
financialGenius
29 июля 2025, 18:38
#
«Бо це не оптимізація, а маніпуляція» в суде тоже так аргументировать будете ? ИТ компании тоже так работают и сидят в офисе под одним айпи адресом , и пользуются одной кофемашиной , у них один менеджер в команде и так до сео и заказчик один за бугром… вот манипуляторы какие … но действующий налоговый кодекс позволяет так работать … как в суде будете доказывать что так нельзя ? Или очередное рейдерство просто ?
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0
Criptor82
Criptor82
29 июля 2025, 19:25
#
Нічого вони в суді не збираються доводити, вони збираються «хакнути» всю спрощену систему. Зараз активно накручують інфопростір такими ось новинами, щоб не виникло питань, а навіщо ліквідовувати «спрощенку»? Як діти малі))
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