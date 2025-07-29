Индия обогнала Китай по объему экспортированных в США смартфонов

Во втором квартале 2025 года Индия впервые стала ведущим производителем смартфонов, экспортируемых в США, обогнав Китай, следует из данных исследования Canalys. Внимание на него обратил Bloomberg.

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Подобные результаты стали возможными вследствие нарушения традиционной цепочки поставок смартфонов в США из Китая и ускоренного переноса производственных мощностей Apple в Индию, уточняет главный аналитик Canalys Саньям Чаурасия.

Тем не менее обращает внимание эксперт, Apple все еще зависима от налаженных производственных связей, сложившихся в Китае, даже несмотря на то, что компания запустила производство и сборку модели iPhone 16 Pro в Индии.

Samsung и Motorola также нарастили экспорт из Индии, но в их случае это не так заметно, как на примере Apple, отмечают аналитики.

В Canalys сообщили, что во втором квартале объем экспорта смартфонов из Индии в США составил 44%, на второй строчке расположился Вьетнам (30%), на третьей — Китай (25%). Для сравнения, во втором квартале 2024-го на Индию приходилось 13% экспортных потоков, на Вьетнам — 24%, на Китай — 61%.

В первом квартале 2025-го поставщики активно наращивали запасы смартфонов в преддверии введения новых пошлин. Несмотря на это, сам рынок продажи смартфонов вырос всего на 1% — это результат слабого спроса на модели среди конечных потребителей, следует из отчета.

По мнению аналитиков, даже если телефоны не будут облагаться пошлинами, тарифная политика все равно скажется на потребительских расходах, а это, в свою очередь, скорее всего, оставит спрос на смартфоны на умеренном уровне.

Ранее министр торговли США Говард Лютник анонсировал, что введенные американским президентом Дональдом Трампом тарифы вступят в силу 1 августа. При этом сделки со странами, по словам Лютника, Трамп заключает «прямо сейчас».

Впервые глава Белого дома анонсировал масштабное повышение тарифов на импорт из большинства стран в начале апреля 2025-го.