Индия обогнала Китай по объему экспортированных в США смартфонов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2025, 17:10 Читати українською

Индия обогнала Китай по объему экспортированных в США смартфонов

Во втором квартале 2025 года Индия впервые стала ведущим производителем смартфонов, экспортируемых в США, обогнав Китай, следует из данных исследования Canalys. Внимание на него обратил Bloomberg.

Во втором квартале 2025 года Индия впервые стала ведущим производителем смартфонов, экспортируемых в США, обогнав Китай, следует из данных исследования Canalys.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подобные результаты стали возможными вследствие нарушения традиционной цепочки поставок смартфонов в США из Китая и ускоренного переноса производственных мощностей Apple в Индию, уточняет главный аналитик Canalys Саньям Чаурасия.

Тем не менее обращает внимание эксперт, Apple все еще зависима от налаженных производственных связей, сложившихся в Китае, даже несмотря на то, что компания запустила производство и сборку модели iPhone 16 Pro в Индии.

Samsung и Motorola также нарастили экспорт из Индии, но в их случае это не так заметно, как на примере Apple, отмечают аналитики.

В Canalys сообщили, что во втором квартале объем экспорта смартфонов из Индии в США составил 44%, на второй строчке расположился Вьетнам (30%), на третьей — Китай (25%). Для сравнения, во втором квартале 2024-го на Индию приходилось 13% экспортных потоков, на Вьетнам — 24%, на Китай — 61%.

В первом квартале 2025-го поставщики активно наращивали запасы смартфонов в преддверии введения новых пошлин. Несмотря на это, сам рынок продажи смартфонов вырос всего на 1% — это результат слабого спроса на модели среди конечных потребителей, следует из отчета.

По мнению аналитиков, даже если телефоны не будут облагаться пошлинами, тарифная политика все равно скажется на потребительских расходах, а это, в свою очередь, скорее всего, оставит спрос на смартфоны на умеренном уровне.

Ранее министр торговли США Говард Лютник анонсировал, что введенные американским президентом Дональдом Трампом тарифы вступят в силу 1 августа. При этом сделки со странами, по словам Лютника, Трамп заключает «прямо сейчас».

Впервые глава Белого дома анонсировал масштабное повышение тарифов на импорт из большинства стран в начале апреля 2025-го.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами