Цена на золото может вырасти до $4000 за унцию к концу 2026 года на фоне ожидаемого снижения процентных ставок в США, ослабления доллара и продолжения закупок со стороны центральных банков. Такой прогноз озвучила одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Fidelity International, пишет Bloomberg.
Золото может достичь $4000 к концу 2026 года — Fidelity
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Аргументы в пользу роста
По словам фондового менеджера Fidelity Яна Самсона, компания сохраняет «бычий» взгляд на драгоценный металл и недавно даже увеличила его долю в некоторых своих портфелях.
«Обоснование заключалось в том, что мы увидели четкий путь к более голубиной политике Федеральной резервной системы», — заявил Самсон в интервью.
Он считает, что новые торговые пошлины неизбежно замедлят экономику США, что заставит ФРС перейти к снижению ставок. Кроме того, по его мнению, следующий председатель ФРС, который заменит Джерома Пауэлла в мае следующего года, вероятно, будет более склонным к мягкой монетарной политике. Другими факторами, поддерживающими золото, являются рост бюджетных дефицитов в мире, особенно в США, и стабильный спрос со стороны центральных банков.
Текущая ситуация на рынке
На момент написания новости золото торгуется около $3324 за унцию, несколько откатившись от исторического максимума выше $3500, зафиксированного в апреле. С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на четверть на фоне геополитической и торговой неопределенности.
Ян Самсон отмечает, что текущее ралли не является «чрезмерно растянутым». Он сравнивает его с «бычьим» рынком 2001−2011 годов, когда золото также демонстрировало среднегодовую доходность около 20%, как и сейчас.
Взгляды других банков
Прогноз Fidelity совпадает с позицией Goldman Sachs, который также допускает рост цены до $4000. В то же время другие крупные банки, такие как Citigroup, настроены более осторожно и прогнозируют снижение цен.
Почему золото дорожает, когда ставки падают, а доллар ослабевает
Цена на золото тесно связана с монетарной политикой США и курсом доллара. Существует несколько ключевых зависимостей:
- Золото и процентные ставки (альтернативная стоимость): Золото является активом, который не приносит процентного дохода. Когда процентные ставки по надежным активам, таким как государственные облигации США, высоки, инвесторам невыгодно держать золото, поскольку они теряют гарантированный доход от облигаций. Это называется «альтернативной стоимостью». И наоборот, когда ставки снижаются, альтернативная стоимость владения золотом падает, и оно становится более привлекательным.
- Золото и доллар США: На мировом рынке золото торгуется в долларах. Это создает обратную зависимость. Когда доллар слабеет, для покупки одной унции золота требуется больше долларов, что автоматически повышает его долларовую цену. Кроме того, слабый доллар делает золото дешевле для покупателей из других стран, что стимулирует глобальный спрос.
- Золото как «твердый актив»: В периоды роста государственных долгов и бюджетных дефицитов инвесторы опасаются, что правительства могут «обесценивать» свои валюты из-за инфляции. В таких условиях золото рассматривается как «твердый актив» — надежное средство сохранения стоимости, которое невозможно «напечатать».
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