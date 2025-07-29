Золото может достичь $4000 к концу 2026 года — Fidelity

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2025, 14:45 Читати українською

Золото может достичь $4000 к концу 2026 года — Fidelity

Цена на золото может вырасти до $4000 за унцию к концу 2026 года на фоне ожидаемого снижения процентных ставок в США, ослабления доллара и продолжения закупок со стороны центральных банков. Такой прогноз озвучила одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Fidelity International, пишет Bloomberg.

Цена на золото может вырасти до $4000 за унцию к концу 2026 года на фоне ожидаемого снижения процентных ставок в США, ослабления доллара и продолжения закупок со стороны центральных банков.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина «: главные финансовые новости

Аргументы в пользу роста

По словам фондового менеджера Fidelity Яна Самсона, компания сохраняет «бычий» взгляд на драгоценный металл и недавно даже увеличила его долю в некоторых своих портфелях.

«Обоснование заключалось в том, что мы увидели четкий путь к более голубиной политике Федеральной резервной системы», — заявил Самсон в интервью.

Он считает, что новые торговые пошлины неизбежно замедлят экономику США, что заставит ФРС перейти к снижению ставок. Кроме того, по его мнению, следующий председатель ФРС, который заменит Джерома Пауэлла в мае следующего года, вероятно, будет более склонным к мягкой монетарной политике. Другими факторами, поддерживающими золото, являются рост бюджетных дефицитов в мире, особенно в США, и стабильный спрос со стороны центральных банков.

Текущая ситуация на рынке

На момент написания новости золото торгуется около $3324 за унцию, несколько откатившись от исторического максимума выше $3500, зафиксированного в апреле. С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на четверть на фоне геополитической и торговой неопределенности.

Ян Самсон отмечает, что текущее ралли не является «чрезмерно растянутым». Он сравнивает его с «бычьим» рынком 2001−2011 годов, когда золото также демонстрировало среднегодовую доходность около 20%, как и сейчас.

Взгляды других банков

Прогноз Fidelity совпадает с позицией Goldman Sachs, который также допускает рост цены до $4000. В то же время другие крупные банки, такие как Citigroup, настроены более осторожно и прогнозируют снижение цен.

Почему золото дорожает, когда ставки падают, а доллар ослабевает

Цена на золото тесно связана с монетарной политикой США и курсом доллара. Существует несколько ключевых зависимостей:

  • Золото и процентные ставки (альтернативная стоимость): Золото является активом, который не приносит процентного дохода. Когда процентные ставки по надежным активам, таким как государственные облигации США, высоки, инвесторам невыгодно держать золото, поскольку они теряют гарантированный доход от облигаций. Это называется «альтернативной стоимостью». И наоборот, когда ставки снижаются, альтернативная стоимость владения золотом падает, и оно становится более привлекательным.
  • Золото и доллар США: На мировом рынке золото торгуется в долларах. Это создает обратную зависимость. Когда доллар слабеет, для покупки одной унции золота требуется больше долларов, что автоматически повышает его долларовую цену. Кроме того, слабый доллар делает золото дешевле для покупателей из других стран, что стимулирует глобальный спрос.
  • Золото как «твердый актив»: В периоды роста государственных долгов и бюджетных дефицитов инвесторы опасаются, что правительства могут «обесценивать» свои валюты из-за инфляции. В таких условиях золото рассматривается как «твердый актив» — надежное средство сохранения стоимости, которое невозможно «напечатать».

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге.Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами