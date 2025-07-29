Золото может достичь $4000 к концу 2026 года — Fidelity

Цена на золото может вырасти до $4000 за унцию к концу 2026 года на фоне ожидаемого снижения процентных ставок в США, ослабления доллара и продолжения закупок со стороны центральных банков. Такой прогноз озвучила одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Fidelity International, пишет Bloomberg.

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Аргументы в пользу роста

По словам фондового менеджера Fidelity Яна Самсона, компания сохраняет «бычий» взгляд на драгоценный металл и недавно даже увеличила его долю в некоторых своих портфелях.

«Обоснование заключалось в том, что мы увидели четкий путь к более голубиной политике Федеральной резервной системы», — заявил Самсон в интервью.

Он считает, что новые торговые пошлины неизбежно замедлят экономику США, что заставит ФРС перейти к снижению ставок. Кроме того, по его мнению, следующий председатель ФРС, который заменит Джерома Пауэлла в мае следующего года, вероятно, будет более склонным к мягкой монетарной политике. Другими факторами, поддерживающими золото, являются рост бюджетных дефицитов в мире, особенно в США, и стабильный спрос со стороны центральных банков.

Текущая ситуация на рынке

На момент написания новости золото торгуется около $3324 за унцию, несколько откатившись от исторического максимума выше $3500, зафиксированного в апреле. С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на четверть на фоне геополитической и торговой неопределенности.

Ян Самсон отмечает, что текущее ралли не является «чрезмерно растянутым». Он сравнивает его с «бычьим» рынком 2001−2011 годов, когда золото также демонстрировало среднегодовую доходность около 20%, как и сейчас.

Взгляды других банков

Прогноз Fidelity совпадает с позицией Goldman Sachs, который также допускает рост цены до $4000. В то же время другие крупные банки, такие как Citigroup, настроены более осторожно и прогнозируют снижение цен.

Почему золото дорожает, когда ставки падают, а доллар ослабевает

Цена на золото тесно связана с монетарной политикой США и курсом доллара. Существует несколько ключевых зависимостей: