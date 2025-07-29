Нацбанк планирует постепенно изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения проект постановления о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек, начиная с 1 октября 2025 года. Регулятор объясняет этот шаг тем, что эти монеты потеряли свою роль в расчетах, а их обслуживание является экономически невыгодным. Об этом, 29 июля, сообщила пресс-служба регулятора.

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Почему изымают 10 копеек

По данным НБУ, сейчас в обращении находится 4,1 миллиарда монет номиналом 10 копеек. Они практически прекратили играть существенную роль в расчетах за товары и услуги. В то же время на монеты номиналом 50 копеек, которых в обращении 1,4 млрд штук, сохраняется устойчивый спрос, и НБУ даже планирует дополнительно отчеканить 20 млн таких монет в этом году.

Решение о постепенном изъятии 10-копеечных монет позволит государству и участникам рынка сократить значительные расходы на их изготовление, обработку, транспортировку и хранение.

Как будет происходить изъятие

С 1 октября 2025 года НБУ предлагает прекратить чеканку монет номиналом 10 копеек. Однако они будут оставаться законным платежным средством до принятия отдельного решения об их полном изъятии.

Это означает, что граждане смогут и в дальнейшем свободно рассчитываться ими в магазинах. Однако монеты, которые будут попадать в банки, больше не будут возвращаться в наличное обращение, а будут передаваться в Национальный банк для утилизации.

Новые правила округления

В случаях, когда у кассира или покупателя не будет монет номиналом 10 копеек, НБУ предлагает применять новые правила округления общей суммы в чеке:

Суммы, заканчивающиеся на 1−24 коп., округляются вниз до ближайшей суммы, заканчивающейся на 00 коп.

Суммы, заканчивающиеся на 25−49 коп., округляются вверх до 50 коп.

Суммы, заканчивающиеся на 51−74 коп., округляются вниз до 50 коп.

Суммы, заканчивающиеся на 75−99 коп., округляются вверх до ближайшей суммы, заканчивающейся на 00 коп.

Важно, что округление будет касаться только общей суммы в чеке при наличных расчетах. Цены на отдельные товары не изменятся, а при безналичных расчетах округление не будет осуществляться.

Почему монеты мелких номиналов «вымирают»

Постепенное изъятие из обращения монет мелких номиналов является естественным процессом для любой экономики, переживающей инфляцию. Главная причина — потеря монетой своей покупательной способности и экономическая нецелесообразность ее существования.

Себестоимость изготовления: Со временем стоимость металла и чеканки монеты может стать выше ее номинала. Государству становится невыгодно производить деньги, которые стоят дороже, чем их стоимость.

Неудобство в использовании: Когда цены на товары измеряются десятками и сотнями гривен, монеты в 1, 5 или 10 копеек становятся неудобными для расчетов как для покупателей, так и для продавцов. Они перестают выполнять свою функцию как средство обращения и просто накапливаются в копилках.

Развитие безналичных расчетов: Все большая доля платежей осуществляется карточками и смартфонами, где расчеты проводятся с точностью до копейки, что еще больше снижает потребность в мелкой наличности.

Украина уже прошла этот путь, успешно изъяв из обращения монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек в 2018—2020 годах. Нынешняя инициатива по 10 копейкам является логическим продолжением этой политики.