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29 июля 2025, 13:20 Читати українською

1400 компаний перенесли свои бизнес-номера в lifecell

По состоянию на июль 2025 года уже более 1400 предприятий перенесли в сеть lifecell тысячи бизнес-номеров, выбрав тарифы и сервис оператора. В 2025 году lifecell зафиксировал рост объемов переноса корпоративных номеров вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

По состоянию на июль 2025 года уже более 1400 предприятий перенесли в сеть lifecell тысячи бизнес-номеров, выбрав тарифы и сервис оператора.

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Какие тарифы предлагает компания

Кроме того, lifecell зафиксировал цену для новых MNP бизнес-абонентов. По условиям акции «Фикс цена», компании, переносящие бизнес-номера в lifecell, имеют возможность подключить тариф за 180 грн/месяц с фиксированной стоимостью до конца 2026 года.

В прошлом году lifecell обновил линейку тарифов для бизнеса, предложив пакеты «Бизнес Стартап», «Бизнес Команда», «Бизнес Импульс», «Бизнес Актив», «Бизнес Прогресс» и популярный среди MNP-клиентов тариф «Бизнес плюс 199», доступный по цене 180 грн/мес.

Все тарифы содержат доступ к услуге lifecell Плюс, которая позволяет ежемесячно получать две дополнительные услуги без доплаты.

Как перенести бизнес-номер

Процедура переноса бизнес-номеров максимально проста, состоит из трех этапов и обычно длится до трех рабочих дней. Для удобства клиентов lifecell запустил специализированный сайт MNP-B2B, где можно подать заявку, ознакомиться с процедурой и получить информацию о тарифах.

При переносе бизнес-номеров компания:

  • сохраняет текущие номера связи с клиентами и партнерами;
  • сохраняет все авторизации в банках, CRM-системах и мобильных приложениях;
  • получает доступ к персональному эксперту по миграции;
  • получает возможность онлайн-управления услугами.

Бизнес-клиенты могут перенести в lifecell не только корпоративные мобильные номера, но и FMC-линии (конвергентные линии, объединяющие мобильную и фиксированную связь), чтобы получить дополнительную выгоду. В таком случае компания бонусом получает 20 ГБ каждый месяц на каждую FMC-линию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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