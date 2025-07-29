Нацбанк на основании собственного заявления ООО «Иннова Финанс» (ЕГРПОУ 44127243) принял решение отозвать лицензию на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги — предоставлению средств и банковских металлов в кредит. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ отозвал лицензию и исключил из госреестра компанию «Иннова Финанс»
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Также компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 25 июля 2025 года.
Источник: Минфин
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