НБУ отозвал лицензию и исключил из госреестра компанию «Иннова Финанс»

Нацбанк на основании собственного заявления ООО « Иннова Финанс » (ЕГРПОУ 44127243) принял решение отозвать лицензию на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги — предоставлению средств и банковских металлов в кредит . Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Подробности

Также компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 25 июля 2025 года.