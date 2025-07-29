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29 июля 2025, 12:15 Читати українською

PayPal запускает криптоплатежи для бизнеса в США, обещая комиссии ниже банковских

Платежный гигант PayPal объявил о запуске новой опции «Pay with Crypto», которая позволит американским предприятиям принимать оплату в более чем 100 видах криптовалют. Ключевым преимуществом сервиса для международной торговли является снижение стоимости переводов до 90% по сравнению с традиционными банковскими платежами. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети X.

Платежный гигант PayPal объявил о запуске новой опции «Pay with Crypto», которая позволит американским предприятиям принимать оплату в более чем 100 видах криптовалют.

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Как будет работать новый сервис

Новая функция позволит покупателям рассчитываться за товары и услуги криптовалютой непосредственно со своих подключенных кошельков. Для продавца процесс будет простым: все цифровые активы будут автоматически конвертироваться в фиатную валюту (доллары США) через собственный стейблкоин компании PYUSD.

«Мы хотим снять барьеры для бизнеса любого масштаба. Теперь магазин в Оклахома-Сити может без проблем принимать криптоплатежи от покупателя из Гватемалы — с минимальными комиссиями и мгновенным зачислением средств», — заявил CEO PayPal Алекс Крисс.

Как работает механизм оплаты криптовалютой для продавцов

Для бизнеса главное препятствие в принятии криптовалют — это их высокая волатильность (цена может резко измениться) и сложность конвертации в обычные деньги для уплаты налогов или зарплат. Решение, предложенное PayPal, решает обе эти проблемы.

Процесс работает по следующему принципу:

  • Покупатель на сайте продавца выбирает опцию оплаты криптовалютой (например, биткоином) со своего кошелька.
  • Система PayPal в момент транзакции мгновенно фиксирует курс и конвертирует криптовалюту покупателя в собственный стейблкоин PYUSD, который имеет стабильную стоимость и привязан к доллару 1:1.
  • Продавец получает на свой счет PayPal не волатильную криптовалюту, а стабильный PYUSD, который сразу же или впоследствии автоматически конвертируется в доллары США.

Таким образом, продавец полностью защищен от курсовых колебаний. Он получает именно ту сумму в долларах, которая была указана на ценнике, а всю сложную работу по конвертации и управлению рисками берет на себя PayPal.

Почему это важно

Запуск этой функции от PayPal является мощным шагом к реальному внедрению криптовалют в повседневную коммерцию. В отличие от нишевых криптоплатежных сервисов, PayPal имеет огромную базу пользователей и доверие со стороны миллионов продавцов по всему миру.

Ключевым является фокус на решении реальной проблемы — дорогих и медленных международных платежей. Предлагая комиссию, которая ниже средних тарифов платежных карт, PayPal создает сильный экономический стимул для малого и среднего бизнеса начать принимать криптовалюту. Это может стать особенно актуальным для компаний, работающих с международными клиентами или фрилансерами.

Эта инициатива также является стратегическим шагом для продвижения собственного стейблкоина PYUSD. Делая его центральным элементом в процессе конвертации, PayPal повышает его полезность и объемы использования. Таким образом, компания не просто добавляет новую функцию, а строит собственную комплексную экосистему, объединяющую мир традиционных финансов и цифровых активов.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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