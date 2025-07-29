Во вторник, 29 июля, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и потерял 5 копеек в продаже. Евро потерял 45 копеек в покупке и 21 копейку в продаже.
Курс валют: евро в банках потерял 45 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 31 копейку в покупке и 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,47−41,95 грн. Евро покупают за 48,28 грн, а продают за 49,12 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 48,50−48,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,72−41,75 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,14−48,15 грн/евро.
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Источник: Минфин
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