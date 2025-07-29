5900 украинцев стали инвесторами NovaPay и приобрели ценные бумаги компании в общей сложности на 1,7 млрд грн. Более 779 млн грн из этой суммы через мобильное приложение NovaPay. Об этом говорится в сообщении компании.
Около 6 тысяч украинцев приобрели облигации NovaPay на 1,7 млрд грн
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80% приобретений в приложении — это инвестиции до 50 тысяч гривен. Такая статистика свидетельствует: облигации становятся доступным и удобным инструментом не только для опытных инвесторов, но и для людей, которые впервые решили инвестировать свои средства.
Что предлагает NovaPay
NovaPay предлагает частным, бизнес-клиентам и институциональным инвесторам широкую линейку сроков инвестирования — от 1 до 12 месяцев, с гибкими условиями и конкурентными ставками:
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1 месяц — 10% годовых,
- 2 месяца — 12%,
- 3 месяца — 14,5%,
- 4 месяца — 16,5%,
- 6 и 9 месяцев — 17,5%,
- 12 месяцев — 18% годовых.
Это самый широкий спектр сроков среди подобных инструментов на рынке.
Облигации NovaPay, среди прочего, позволяют гибко планировать краткосрочные инвестиции — такой опции сегодня не предлагают ни банки, ни государственные облигации, ни большинство других эмитентов.
Клиенты, уже имеющие в своем портфеле банковские депозиты или ОВГЗ, используют облигации NovaPay как инструмент для диверсификации — с гибкими сроками и привлекательными ставками.
Напомним
NovaPay осуществил первое публичное размещение собственных корпоративных облигаций весной 2023 года, являясь первым частным эмитентом таких ценных бумаг на украинском рынке капитала с начала полномасштабной войны.
По состоянию на лето 2025 NovaPay зарегистрировал десять выпусков облигаций предприятия с общим объемом эмиссии 1 млрд грн. Основную часть средств (80%), привлеченных посредством облигаций, NovaPay направляет на потребительское кредитование физических лиц, еще 20% — на поддержку малого бизнеса и предпринимателей.
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