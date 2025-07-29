Около 6 тысяч украинцев приобрели облигации NovaPay на 1,7 млрд грн

5900 украинцев стали инвесторами NovaPay и приобрели ценные бумаги компании в общей сложности на 1,7 млрд грн. Более 779 млн грн из этой суммы через мобильное приложение NovaPay. Об этом говорится в сообщении компании.

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80% приобретений в приложении — это инвестиции до 50 тысяч гривен. Такая статистика свидетельствует: облигации становятся доступным и удобным инструментом не только для опытных инвесторов, но и для людей, которые впервые решили инвестировать свои средства.

Что предлагает NovaPay

NovaPay предлагает частным, бизнес-клиентам и институциональным инвесторам широкую линейку сроков инвестирования — от 1 до 12 месяцев, с гибкими условиями и конкурентными ставками:

1 месяц — 10% годовых,

2 месяца — 12%,

3 месяца — 14,5%,

4 месяца — 16,5%,

6 и 9 месяцев — 17,5%,

12 месяцев — 18% годовых.

Это самый широкий спектр сроков среди подобных инструментов на рынке.

Облигации NovaPay, среди прочего, позволяют гибко планировать краткосрочные инвестиции — такой опции сегодня не предлагают ни банки, ни государственные облигации, ни большинство других эмитентов.

Клиенты, уже имеющие в своем портфеле банковские депозиты или ОВГЗ, используют облигации NovaPay как инструмент для диверсификации — с гибкими сроками и привлекательными ставками.

Напомним

NovaPay осуществил первое публичное размещение собственных корпоративных облигаций весной 2023 года, являясь первым частным эмитентом таких ценных бумаг на украинском рынке капитала с начала полномасштабной войны.

По состоянию на лето 2025 NovaPay зарегистрировал десять выпусков облигаций предприятия с общим объемом эмиссии 1 млрд грн. Основную часть средств (80%), привлеченных посредством облигаций, NovaPay направляет на потребительское кредитование физических лиц, еще 20% — на поддержку малого бизнеса и предпринимателей.