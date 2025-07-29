Долг населения за тепло и горячую воду вырос более чем на 2 млрд грн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2025, 10:12 Читати українською

Долг населения за тепло и горячую воду вырос более чем на 2 млрд грн

К началу лета долг бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн, что на 2,2 млрд грн (или на 6,9%) больше года назад. Такие данные обнародованы на портале Energy Map. Крупнейшие должники — Харьковщина, Киев и Днепропетровщина, совокупно задолжавшие 20,5 млрд грн, пишет DiXi Group.

К началу лета долг бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн, что на 2,2 млрд грн (или на 6,9%) больше года назад.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост долгов

По состоянию на 1 июня 2025 года на три административных единицы — Харьковскую область (8,9 млрд грн), город Киев (6,9 млрд грн) и Днепропетровскую область (4,7 млрд грн) — приходится 60,6% всей задолженности за тепло и горячую воду.

Кроме того, именно эти регионы показали самый большой рост долга за год: Днепропетровщина прибавила 1 млрд грн, Харьковщина — 0,4 млрд грн, а Киев — 0,3 млрд грн. Итого рост долга этих регионов составляет 1,7 млрд грн, или более 76% от общего прироста задолженности в Украине.

Еще четыре области имеют долг более миллиарда гривен:

  • Донецкая — 2,6 млрд грн;
  • Запорожская — 1,7 млрд грн;
  • Одесская — 1,6 млрд грн;
  • Херсонская — 1,2 млрд. грн.

17 других областей суммарно задолжают 6,2 млрд грн (18,1% от общей суммы).

Наименьший долг — в Закарпатской области: всего 0,8 млн грн. Это объясняется почти полным отсутствием централизованного отопления и горячего водоснабжения в регионе.

В неотапливаемый период с апреля по сентябрь уровень оплат за тепло и горячую воду традиционно превышает 100% за счет погашения долгов, накопленных зимой.

За май 2025 года самые высокие показатели расчетов — в западных областях:

  • Закарпатская — 133,2%;
  • Черновицкая — 128,8%;
  • Львовская — 120,5%.

В то же время, самый низкий уровень оплат — в прифронтовой Херсонской области: всего 44,1%. При этом, во время отопительного сезона жители региона в отдельные месяцы платили менее трети начисленных сумм: в январе — 31,6%, в феврале — 22,7%, в марте — 26,1%.

В прифронтовой Донбассе, также находящейся под постоянными обстрелами, уровень оплаты за май — 55,9%. В остальных 19 областях население оплатило тепло и горячую воду на уровне от 89% до 120%.

Долги за другие услуги ЖКХ

По состоянию на 1 июня 2025 задолженность населения за централизованное водоснабжение и водоотвод составила 9,3 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов — 2,4 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
29 июля 2025, 10:33
#
Прифронтоые- то понятно, а остальные что? Надо отключать массово неплательщиков, приучать к европейским нормам
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами