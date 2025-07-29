Долг населения за тепло и горячую воду вырос более чем на 2 млрд грн

К началу лета долг бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн, что на 2,2 млрд грн (или на 6,9%) больше года назад. Такие данные обнародованы на портале Energy Map. Крупнейшие должники — Харьковщина, Киев и Днепропетровщина, совокупно задолжавшие 20,5 млрд грн, пишет DiXi Group.

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Рост долгов

По состоянию на 1 июня 2025 года на три административных единицы — Харьковскую область (8,9 млрд грн), город Киев (6,9 млрд грн) и Днепропетровскую область (4,7 млрд грн) — приходится 60,6% всей задолженности за тепло и горячую воду.

Кроме того, именно эти регионы показали самый большой рост долга за год: Днепропетровщина прибавила 1 млрд грн, Харьковщина — 0,4 млрд грн, а Киев — 0,3 млрд грн. Итого рост долга этих регионов составляет 1,7 млрд грн, или более 76% от общего прироста задолженности в Украине.

Еще четыре области имеют долг более миллиарда гривен:

Донецкая — 2,6 млрд грн;

Запорожская — 1,7 млрд грн;

Одесская — 1,6 млрд грн;

Херсонская — 1,2 млрд. грн.

17 других областей суммарно задолжают 6,2 млрд грн (18,1% от общей суммы).

Наименьший долг — в Закарпатской области: всего 0,8 млн грн. Это объясняется почти полным отсутствием централизованного отопления и горячего водоснабжения в регионе.

В неотапливаемый период с апреля по сентябрь уровень оплат за тепло и горячую воду традиционно превышает 100% за счет погашения долгов, накопленных зимой.

За май 2025 года самые высокие показатели расчетов — в западных областях:

Закарпатская — 133,2%;

Черновицкая — 128,8%;

Львовская — 120,5%.

В то же время, самый низкий уровень оплат — в прифронтовой Херсонской области: всего 44,1%. При этом, во время отопительного сезона жители региона в отдельные месяцы платили менее трети начисленных сумм: в январе — 31,6%, в феврале — 22,7%, в марте — 26,1%.

В прифронтовой Донбассе, также находящейся под постоянными обстрелами, уровень оплаты за май — 55,9%. В остальных 19 областях население оплатило тепло и горячую воду на уровне от 89% до 120%.

Долги за другие услуги ЖКХ

По состоянию на 1 июня 2025 задолженность населения за централизованное водоснабжение и водоотвод составила 9,3 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов — 2,4 млрд грн.