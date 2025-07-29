С января по май 2025 г. в Украину было импортировано 539 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила $25,9 млн, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
За пять месяцев Украина импортировала автобусы почти на $26 млн
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- Из этого количества новых 161 ед. и 378 ед. б/у.
- Импорт новых автобусов обошелся в $8,2 млн.
- А таможенная стоимость подержанных автобусов составила $17,7 млн.
Кто самый большой поставщик
Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция — 137 ед.
На этих поставках Турция заработала $5,9 млн.
Наибольшее количество б/у автобусов было импортировано из Польши — 132 ед., общая таможенная стоимость которых составила $7,9 млн.
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Источник: Минфин
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