5,5 миллиарда уже в бюджете: как Украина распродает активы «дочек» банков РФ

Фонд гарантирования вкладов за три года продал активы бывших российских банков на «Прозорро.Продажи» почти на 5,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Поступление в бюджет

Как отмечается, эти средства поступили от реализации имущества, принадлежавшего украинским «дочкам» российских финучреждений: «МР Банка» (ранее «Сбербанк») и «Проминвестбанка».

В общей сложности, за три года ФГВФЛ успешно реализовал через онлайн-аукционы почти 600 лотов бывших «дочек» росбанков.

Это здания банков, пригородные комплексы, административные помещения, земельные участки, офисная техника, авто, имущественные права и права требования по кредитным договорам.

Как отметил Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированных продаж активов ФГВФЛ, средства от продажи активов пошли на расчет с кредиторами этих банков. И что немаловажно — часть из них была направлена в государственный бюджет.