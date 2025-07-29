За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1051300 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 июля: 1050 российских оккупантов, 4 танка и 192 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1051300 (+1050) человек
- танков — 11065 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23064 (+0) ед
- артиллерийских систем — 30865 (+39) ед
- РСЗО — 1451 (+1) ед
- средства ПВО — 1202 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 48585 (+192)
- крылатые ракеты — 3548 (+2)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56687 (+91)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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