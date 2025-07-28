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28 июля 2025, 19:49 Читати українською

Китайский стартап представил ИИ-модель, которая дешевле DeepSeek и работает на 8 чипах Nvidia

Китайский ИИ-стартап Z.ai (ранее известный как Zhipu) анонсировал новую модель искусственного интеллекта GLM-4.5. Компания утверждает, что ее использование будет дешевле, чем у прорывной модели от конкурента DeepSeek, а для работы ей нужно лишь восемь специализированных чипов Nvidia H20. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил CEO компании Чжан Пэн в интервью CNBC.

Китайский ИИ-стартап Z.ai (ранее известный как Zhipu) анонсировал новую модель искусственного интеллекта GLM-4.5.

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Ценовая война и технологические особенности

Новая модель, как и ее конкурент от DeepSeek, является открытой (open-source), то есть бесплатной для загрузки и использования разработчиками. Главное конкурентное преимущество — цена использования через API. Z.ai установила стоимость в 11 центов за миллион входных токенов (против 14 у DeepSeek) и 28 центов за миллион выходных (против $2,19 у DeepSeek), что делает ее значительно дешевле.

Технологически модель построена на «агентной» архитектуре, что позволяет ей автоматически разбивать сложные задачи на меньшие этапы для более точного выполнения. По словам CEO, GLM-4.5 примерно вдвое меньше модели DeepSeek, что и объясняет ее высокую эффективность и низкие требования к оборудованию.

Контекст рынка и американские ограничения

Этот анонс является продолжением тренда, заданного в январе стартапом DeepSeek, который поразил рынок, создав мощную ИИ-модель в обход жестких американских ограничений на экспорт чипов. Z.ai для своей модели использует чипы Nvidia H20, которые были специально разработаны для китайского рынка в соответствии с экспортными правилами США.

Сам стартап Z.ai уже находится под пристальным вниманием США: OpenAI ранее упоминала его среди главных китайских конкурентов, а правительство США внесло компанию в «черный список» (entity list), что ограничивает сотрудничество с ней для американских фирм.

Инвестиции и будущие планы

Z.ai, основанный в 2019 году, является одним из лидеров ИИ-гонки в Китае. Компания привлекла более $1,5 млрд от таких инвесторов, как Alibaba, Tencent и венчурный фонд саудовской Aramco. Сообщается, что стартап планирует выход на биржу (IPO).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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