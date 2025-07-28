Евро и злотый дешевеют: НБУ установил новые курсы валют

Национальный банк установил новые курсы иностранных валют к гривне на 29 июля. Согласно данным на сайте регулятора, курсы евро и польского злотого упали, а доллар остается стабильным.

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На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,7997 грн. Это на 2 копейки больше, чем в понедельник (41,7824).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,6967, что на 28 копеек меньше, чем в понедельник (48,9815).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,4341 (в пятницу курс был 11,5106).

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