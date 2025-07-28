Экс-президент МАУ подозревается в уклонении от уплаты более 164,5 миллиона налогов

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении экс президенту украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Авиакомпания аффилирована к одному из украинских олигархов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Что известно

По данным СМИ, речь идет об авиакомпании МАУ. Как сообщает источник УП, подозреваемый руководитель компании — Евгений Дыхне.

Расследованием установлено, что авиаперевозчик совершал международные и внутренние авиарейсы, для чего заключил ряд лизинговых договоров об аренде самолетов у кипрской компании.

Пользуясь Конвенцией между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%, отметили правоохранители.

Однако детективы БЭБ установили, что применение такой льготной ставки не отвечало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.

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Таким образом экс-президент, по предварительному сговору с главным бухгалтером и другими лицами, в том числе контролировавшими деятельность украинской и кипрской компаний, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц с источником их происхождения из Украины в размере более 164,5 млн грн, сообщили в БЭБ.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним

В 2023 году Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего генерального директора аэропорта Борисполь и президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.