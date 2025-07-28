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28 июля 2025, 15:45 Читати українською

Акции газовых компаний США взлетели на фоне энергетического соглашения с ЕС

Акции американских компаний-экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) выросли до 9% на предрыночных торгах в понедельник. Скачок произошел после новостей о подписании масштабного энергетического соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами в рамках более широкого торгового пакта. Об этом в понедельник, 28 июля, пишет агентство Reuters.

Акции американских компаний-экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) выросли до 9% на предрыночных торгах в понедельник.

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Детали сделки и реакция рынка

Согласно договоренностям, Евросоюз согласился закупить у США СПГ на сумму $750 миллиардов в течение следующих трех лет, что составляет $250 миллиардов ежегодно.

На фоне этой новости инвесторы начали активно скупать акции американских газовых компаний, ожидая значительного роста экспорта и доходов. Котировки NextDecade, Venture Global и Cheniere Energy поднялись на 7−8,8%, а акции Tellurian (в тексте ошибочно указано Expand Energy) и EQT Corp выросли на 1,6% и 3% соответственно.

Контекст сделки

Эта энергетическая сделка является частью большого торгового пакта между США и ЕС, который также устанавливает 15%-ные пошлины на большинство европейских товаров.

США стали крупнейшим в мире поставщиком СПГ в 2023 году, опередив Австралию и Катар. Спрос со стороны Европы остается главным драйвером этого роста, особенно на фоне энергетического кризиса, вызванного санкциями против России. Аналитики ожидают, что увеличение американского экспорта может способствовать снижению мировых цен на газ в долгосрочной перспективе.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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