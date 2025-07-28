Alibaba выходит на рынок умных очков, создавая конкурента для Meta

Китайский технологический гигант Alibaba Group в понедельник представил свою первую пару умных очков Quark AI Glasses. Устройство, работающее на базе собственного искусственного интеллекта компании, должно выйти на китайский рынок до конца 2025 года и станет прямым конкурентом умным очкам от Meta. Об этом в понедельник, 28 июля, пишет CNBC.

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Технологии и возможности

Работа очков будет обеспечиваться собственной обширной языковой моделью Alibaba Qwen и ее продвинутым ИИ-ассистентом Quark. Компания является одним из лидеров в сфере ИИ в Китае и агрессивно разрабатывает модели, конкурирующие с западными аналогами от OpenAI.

Объявленные функции Quark AI Glasses включают:

Звонки в режиме «hands-free»;

Прослушивание музыки;

Речевой перевод в реальном времени;

Транскрибирование встреч.

Устройство также будет оснащено встроенной камерой. Сейчас компания не раскрывает цену и детальные технические характеристики.

Интеграция с экосистемой Alibaba

Одним из ключевых преимуществ устройства станет глубокая интеграция с огромной экосистемой сервисов Alibaba. Пользователи смогут использовать навигацию, рассчитываться через платежную систему Alipay (принадлежит аффилированной Ant Group) и сравнивать цены на товары на e-commerce платформе Taobao.

Конкуренция на новом рынке

Технологические компании по всему миру рассматривают устройства, особенно умные очки, как «следующий рубеж» в развитии компьютерных технологий, который может прийти на смену смартфонам. Выпуская собственный аппаратный продукт, Alibaba стремится шире распространить свой ИИ-ассистент Quark, который до сих пор был доступен только как мобильное приложение.

Основным конкурентом для Quark AI Glasses на мировом рынке являются умные очки от Meta, разработанные в сотрудничестве с Ray-Ban. На внутреннем китайском рынке Alibaba также будет конкурировать с компанией Xiaomi, которая в этом году выпустила собственные ИИ-очки.