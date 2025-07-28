Еврокомиссия оставит в силе торговое соглашение с Украиной, несмотря на замечания нескольких стран ЕС

Европейская комиссия не планирует вносить изменения в уже согласованный с Киевом текст нового торгового соглашения, несмотря на предостережения со стороны пяти стран-членов Евросоюза. Голосование в Совете Е С состоится по существующему тексту. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, сообщает Укринформ.

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Позиция Еврокомиссии

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли изменен текст соглашения с учетом замечаний некоторых стран, спикер ответил категорически:

«Голосование состоится по согласованному тексту, он не будет повторно открыт (для редактирования, — ред.)».

В то же время он не смог назвать точную дату, когда Совет Е С будет голосовать за новое соглашение, которое должно заменить автономные торговые меры, действовавшие до 5 июня 2025 года.

О чем договорились Украина и ЕС

Напомним, о завершении переговоров по пересмотру зоны свободной торговли было объявлено 30 июня. Новое соглашение является улучшением по сравнению с предыдущими условиями для украинских производителей. В частности, стороны договорились о повышении квот на большинство агропродуктов, включая такие «чувствительные» позиции, как мясо птицы, яйца, сахар и пшеница. Также предусмотрена либерализация импорта некоторых молочных продуктов.

Недовольство соседей Украины

По сообщениям СМИ, несколько стран-членов ЕС, преимущественно соседи Украины, выразили недовольство проектом нового соглашения. Они опасаются, что оно может дестабилизировать их внутренние аграрные рынки. В частности, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский жаловался, что Еврокомиссия не предоставила странам-членам детальной информации о новых уровнях тарифных квот для украинской продукции.