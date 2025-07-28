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28 июля 2025, 12:13 Читати українською

В Украине перезапускают рынок факторинга: Зеленский подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О факторинге», который имеет целью привести регулирование этого рынка в соответствие с мировыми стандартами и сделать его более прозрачным. Соответствующий законопроект № 12306 был принят Верховной Радой 3 июня. Об этом сообщается на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О факторинге», который имеет целью привести регулирование этого рынка в соответствие с мировыми стандартами и сделать его более прозрачным.

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Что меняет новый закон

Новый закон имплементирует в украинское законодательство положения Модельного закона о факторинге, разработанного Международным институтом по унификации частного права (УНИДРУА).

Среди ключевых нововведений:

  • Государственная регистрация уступки права требования: Этот механизм имеет целью уменьшить риски мошенничества (например, когда одно и то же долговое обязательство продается нескольким компаниям) и повысить прозрачность рынка.
  • Четкое определение договора факторинга: Закон устанавливает предмет и содержание договора, а также приоритетность уступки права денежного требования.
  • Разграничение видов факторинга: Закон четко разграничивает классический торговый факторинг и операции с финансовой задолженностью (в частности, выкуп проблемных потребительских кредитов). Деятельность компаний, работающих с потребительскими кредитами, будет несовместима с предоставлением услуг торгового факторинга.

Контекст и проблемы рынка

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, факторинг является второй по объему финансовой услугой на небанковском рынке Украины. Однако до сих пор он ассоциировался преимущественно с выкупом проблемных кредитов и агрессивной деятельностью коллекторских компаний, что создавало негативную репутацию для всего рынка. Старое законодательство не соответствовало международной практике и не обеспечивало надлежащей защиты участников.

Почему это важно

Подписание этого закона является фундаментальным шагом к созданию в Украине цивилизованного рынка факторинга, который может стать важным источником финансирования для малого и среднего бизнеса.

Внедрение государственной регистрации уступки права требования — это ключевая инновация. Она создает прозрачные «правила игры» и защищает как факторинговые компании от мошенничества, так и должников, которые теперь смогут четко видеть, кому именно они должны платить долг. Это повышает доверие к рынку и может привлечь на него новых игроков, в частности международных.

Разграничение торгового факторинга и коллекторской деятельности является не менее важным. Это позволит реабилитировать имидж факторинга как полезного финансового инструмента для бизнеса, отделив его от часто токсичной сферы взыскания проблемных долгов.

В долгосрочной перспективе этот закон имеет целью превратить факторинг из нишевой услуги в полноценный и доступный инструмент управления ликвидностью для украинских компаний, что будет особенно актуально в период послевоенного восстановления.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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