За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1050250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 июля: 1000 российских оккупантов, 4 танка и 235 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1050250 (+1000) человек
- танков — 11061 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23064 (+1) ед
- артиллерийских систем — 30826 (+4) ед
- РСЗО — 1450 (+1) ед
- средства ПВО — 1201 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 48393 (+235)
- крылатые ракеты — 3546 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56596 (+103)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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