Bloomberg подсчитал возможный ущерб мировой экономике из-за пошлин Трампа

К 2027 году из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин мировая экономика может потерять $2 трлн по сравнению с докризисным сценарием, оценивает Bloomberg Economics. Но в долгосрочной перспективе часть ущерба компенсируется перестройкой производственных цепочек.

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«В конечном итоге пошлины могут оказаться не такими высокими, как опасались. Но по сути это налог, который засоряет механизмы глобальной торговли», — считает ведущий экономист Oxford Economics Дэниел Харенберг. Он также отметил, что подобная политика вредит инвестициям.

Bloomberg пишет, что уровень тарифов в США сейчас самый высокий с 1930-х годов и почти в шесть раз превышает тот показатель, что был в начале президентского срока Трампа. Экономисты агентства оценивают средний тариф США в 13,5% против 2,5% в прошлом году. После заключения соглашения о пошлинах с ЕС показатель вырастет до 16%.

Напомним

В начале апреля Трамп объявил «День освобождения» и анонсировал зеркальные пошлины для десятков стран мира. Применять их сразу он в итоге не стал, была введена отсрочка для проведения переговоров — последний установленный крайний срок истекает 1 августа.

Некоторые страны и объединения смогли добиться заключения сделок о пошлинах. Как раз накануне, 27 июля, было объявлено о соглашении с ЕС. Оно предполагает установку базового тарифа в 15% вместо 30% для европейской продукции, при этом Брюсселю предстоит инвестировать в США $600 млрд и закупить у них энергоносители на $750 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ставку в 15% «лучшим» вариантом, которого можно было добиться. Но в то же время в Европе отметили, что и такая пошлина нанесет ущерб экономике. Прежде всего, пострадает немецкая, так как Германия — крупный экспортер автомобилей и других товаров.

Экономисты Кильского института из ФРГ рассчитали, что падение производства в стране из-за сделки может достигнуть 15%. В целом в Евросоюзе этот показатель может достичь 11%, отметили ученые.