Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль

Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за июль 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Это на 100 млн грн меньше, чем в июне 2025 года, когда Пенсионный фонд Украины направил на выплаты пенсионерам 67,8 млрд. гривен.

Напомним

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий, социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.