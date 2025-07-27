Производитель Labubu планирует продать больше игрушек за границей, чем в Китае

Pop Mart рассчитывает, что в текущем году зарубежные продажи превысят продажи в Китае в этом году и значительно возрастут в Северной Америке. Об этом сообщил основатель компании Pop Mart Ван Нин, пишет ЭП.

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«Новая волна китайских потребительских компаний, возглавляемая производителем игрушек Pop Mart, стремится усилить свое глобальное присутствие, отражающее стратегический поворот Китая в экспорт своих брендов, а не только продукции», — говорится в публикации.

«Сначала мы надеялись стать китайским Disney; теперь мы надеемся стать мировым Pop Mart», — сказал Ван Нин.

По его словам, несколько киностудий, в частности, по меньшей мере одна в Голливуде, стремились сотрудничать с Pop Mart для создания фильма по мотивам персонажа Лабубу.

«Мы используем китайскую промышленность и рынок, чтобы инкубировать художников со всего мира и возвращать их творения в мир», — добавил он.

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«Pop Mart, ритейлер с бизнес-моделью, ориентированной на интеллектуальную собственность, наблюдает резкий рост международных доходов благодаря взрывной мировой популярности своих кукол Labubu», — пишет South China Morning Post.

Доход компании с рынков за пределами материкового Китая вырос на 375,2 процента до 5,07 миллиарда юаней (708,35 миллиона долларов США) в прошлом году и ожидает дальнейшего роста.

«Компания, которая к концу марта имела более 3200 магазинов за рубежом, даже преуспела в Японии, рынке, известном своими высокими ожиданиями потребителей по качеству и дизайну. В течение следующих пяти лет компания планирует ежегодно открывать от 550 до 650 новых магазинов за рубежом», — говорится в публикации.