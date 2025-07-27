В Украине поступления от туристического сбора выросли на треть

В Украине в первом полугодии 2025 года было уплачено 142,6 млн грн туристического сбора — на 33,2% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

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Как изменились поступления

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 33,2% или на 35,5 млн гривен. В первом полугодии 2024 года поступления туристического сбора составили 107,1 млн грн», — говорится в сообщении.

Свыше 43% уплаченного в январе-июне 2025 года туристического сбора поступило в местные бюджеты Киева и Львовщины. Эти регионы продолжают удерживать лидерство среди популярнейших туристических мест Украины.

Как уточнили в ГНС, в бюджет столицы было перечислено 34,8 млн грн. туристического сбора, Львовщина получила 26,6 млн грн.

Области-лидеры

Среди лидеров также Ивано-Франковская (22,1 млн грн.) и Закарпатская (11,8 млн грн.) области.

Кто платит туристический сбор