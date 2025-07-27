За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1049250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 июля: 920 российских оккупантов, 11 ракет и 199 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1049250 (+920) человек
- танков — 11057 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23063 (+4) ед
- артиллерийских систем — 30822 (+10) ед
- РСЗО — 1449 (+1) ед
- средства ПВО — 1201 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 48158 (+199)
- крылатые ракеты — 3546 (+11)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56493 (+122)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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