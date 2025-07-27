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27 июля 2025, 9:00 Читати українською

XYZVerse или SHIB: какой токен создаст больше миллионеров к 2026 году

Два новых токена привлекают внимание на рынке криптовалют. Один из них — XYZVerse, новичок с уникальными особенностями. Другой — SHIB, знакомое имя, которое продемонстрировало неожиданный рост. Какой из них сможет создать больше миллионеров к 2026 году? В этой статье мы рассмотрим их потенциал и то, что может принести будущее.

Два новых токена привлекают внимание на рынке криптовалют.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовы к огромной прибыли

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мем-монет, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто очередной токен, а растущее сообщество, объединенное страстью к спорту.

Смелая концепция Greatest of All Time (G.O.A.T.) позволяет XYZVerse стремиться к большему, чем обычный мем-коин. И люди это замечают — недавно проект получил звание Лучшего нового мем-проекта.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком отличия для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютами.

$XYZ уже доступен даже до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, и токен можно приобрести по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: 0,0001

Текущая цена: 0,005

Следующий этап: 0,01

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет размещен на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительной продаже.

На данный момент инвестировано более 15 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой цене в ходе предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в ходе предварительной продажи. Первые покупатели получают самые низкие цены, максимально увеличивая свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предварительной продаже $XYZ сейчас и посмотрите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

Shiba Inu: мемкойн, привлекающий внимание благодаря мощности Ethereum

Shiba Inu (SHIB) — цифровая монета, которая началась как забавная вариация Dogecoin. Запущенная в августе 2020 года загадочным Ryoshi, SHIB работает на блокчейне Ethereum. Это позволяет ей использовать широкий спектр приложений Ethereum. SHIB началась с огромного предложения в один квадриллион токенов. В смелом шаге половина из них была отправлена соучредителю Ethereum Виталику Бутерину для укрепления доверия. Бутерин пожертвовал большую часть средств в фонд помощи Индии в борьбе с Covid и сжег 40% от общего предложения. Эти действия привлекли внимание и повысили популярность SHIB.

SHIB — это не просто мем-монета, она создает реальные функции. Она создала ShibaSwap, место, где пользователи могут торговать токенами без центрального органа управления. В планах — создание платформы NFT и системы, где держатели токенов смогут голосовать за изменения. Эти разработки дают SHIB потенциал для более широкого использования в криптовалютном мире. На сегодняшнем рынке SHIB выделяется благодаря растущему сообществу и расширяющимся инструментам. По сравнению с другими монетами, его связь с Ethereum может сделать его более привлекательным для тех, кто интересуется новыми криптовалютными технологиями. Хотя рынок постоянно меняется, сочетание удовольствия и функциональности SHIB может сделать его привлекательным для многих.

Заключение

SHIB и другие токены имеют потенциал, но новаторский подход XYZVerse может создать больше миллионеров к 2026 году.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io,

t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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