За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1048330 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 июля: 1080 российских оккупантов, 7 танков и 125 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1048330 (+1080) человек
- танков — 11056 (+7) ед
- боевых бронированных машин — 23059 (+7) ед
- артиллерийских систем — 30812 (+35) ед
- РСЗО — 1448 (+2) ед
- средства ПВО — 1201 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47959 (+125)
- крылатые ракеты — 3535 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56371 (+158)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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