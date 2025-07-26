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26 июля 2025, 16:30 Читати українською

В Concorde Capital оценили потребность Украины во внешней помощи в $90 млрд

Реальный дефицит Украины для покрытия всех военных и бюджетных расходов, который необходимо покрывать за счет внешней помощи, в 2025—2026 годах примерно равен показателю 2024 года и составляет около $90 млрд ежегодно, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, пишет «Интерфакс-Украина».

Реальный дефицит Украины для покрытия всех военных и бюджетных расходов, который необходимо покрывать за счет внешней помощи, в 2025—2026 годах примерно равен показателю 2024 года и составляет около $90 млрд ежегодно, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, пишет «Интерфакс-Украина».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПотребности Украины«Общая потребность Украины во внешней помощи — и финансовой, и военной — составляет в среднем за 24, 25, 26 год примерно $90 млрд», — сказал он во время дискуссии «Что ожидает экономику в 2025 году и дальше», организованной Центром экономической стратегии в пятницу.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Потребности Украины

«Общая потребность Украины во внешней помощи — и финансовой, и военной — составляет в среднем за 24, 25, 26 год примерно $90 млрд», — сказал он во время дискуссии «Что ожидает экономику в 2025 году и дальше», организованной Центром экономической стратегии в пятницу.

Паращий отметил, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составили примерно $95 млрд, в этом году, скорее всего, возрастут до $100−105 млрд, а в 2026 году, по словам нового министра обороны Дениса Шмыгаля, потребность может достигать $120 млрд.

Он напомнил, что другие потребности государственного бюджета равны примерно $42 млрд, в то время как налогами, сборами, дивидендами, финансированием за счет прибыли НБУ Украина в этом году сможет собрать около $55 млрд.

«То есть дыра у нас примерно 142−55 — это гораздо больше, чем цифра по финансовому дефициту», — объяснил свои расчеты аналитик Concorde Capital.

По его словам, в основном за счет программы ЭРА (из-за замороженных российских активов) и программы Ukraine Facility от ЕС, а также остатка ранее утвержденной военной помощи от Соединенных Штатов, в этом году эта потребность будет закрыта.

«Будем надеяться, что новая администрация (США) все-таки будет оказывать и по новым каким-то программам помощь. Но самый большой вопрос сейчас, к сожалению, это финансирование войны в 26-м году, потому что потребность наша общая — и финансовой, и военной помощи — в следующем году может достигать 100 миллиардов долларов», — отметил Паращий.

Напомним

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине необходимо закрыть дефицит $65 млрд в год, из которых $40 млрд — потребности бюджета и $25 млрд — отечественного оборонного производства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
26 июля 2025, 17:08
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Астанавитесь!
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