Американская Bell Helicopter планирует инвестировать в производство в Украине

Американская компания Bell Helicopter, являющаяся частью корпорации Textron и производящей современные военные вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, рассматривает возможность инвестировать в производство в Украине. Об этом говорится в сообщении министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева.

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«Компания уже планирует инвестировать и производить в Украине. Мы, как правительство, готовы поддержать инициативу действенными инструментами для инвесторов», — отметил он.

По его словам, предстоит этап технических консультаций и оценок, однако сам проект рассматривается как новый этап в развитии оборонно-промышленного партнерства между Украиной и США.

Правительство ожидает конкретных результатов в ближайшее время. Инициатива Bell Helicopter может существенно усилить оборонные возможности Украины и стимулировать развитие высокотехнологичного производства в стране даже в условиях войны.