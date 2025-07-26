В Украине собрали уже более 10 миллионов тонн зерна нового урожая

В Украине по состоянию на 25 июля аграрии обмолотили около трети засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами площадей. Об этом сообщило Минэкономики.

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«По состоянию на 25 июля 2025 г. в Украине уже обмолочено 3 236 тыс. га и намолочено 10 347,2 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено уже 29% площадей, усеянных зерновыми и зернобобовыми культурами», — говорится в сообщении.

В частности, пшеницы намолочено 7,08 млн тонн с площади 2,17 млн га; ячменя — 2,79 млн тонн (838,7 тыс. га), а гороха — 412,4 тыс. га тонн (190,9 тыс. га).

К тому же, аграрии намолотили 54,2 тыс. тонн другого зерна нового урожая с площади 28,5 тыс. га.

Среди регионов-лидеров по объемам сбора остается Одесская область — намолочено более 2,5 млн тонн из 884,5 тыс. га.

Где собрали больше всего

Ведущие позиции в рейтинге имеют аграрии Кировоградщины (намолочено — 1,52 млн т из 368,7 тыс. га) и Николаевщины (намолочено — 1,38 млн т из 577,3 тыс. га).

Что касается рапса, то на 25 июля собрано 1,04 млн т с площади 535 тыс. га.