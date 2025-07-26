PlayCity оштрафовало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за рекламу казино

Госагентство «ПлейСити» оштрафовало телеграм-канал «Труха Украина» на 4,8 млн грн за нарушение требований по распространению рекламы азартных игр. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

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Что известно

«Государственное агентство ПлейСити продолжает бороться с незаконной рекламой азартных игр и лотерей. После мониторинга популярных телеграм-каналов обнаружили: „Труха Украина“ системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат — штраф 4,8 млн грн для владельца канала», — говорится в сообщении.

Среди нарушений, зафиксированных во время проверки, — систематическая незаконная реклама азартных игр, отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы, отсутствие предупреждения о лудомании.

На страницах канала также попадались манипулятивные фразы типа «выигравай 2100 грн из 100», «подписчик унес 17 тысяч», что вводит в заблуждение читателей.

Кроме того, были обнаружены случаи рекламы без договора с лицензированными организаторами азартных игр.

В Минцифры отмечают, что это первый, но не последний успешный кейс, и сигнал для блогеров и владельцев телеграм-каналов: каждое нарушение будет иметь последствия.