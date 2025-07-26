Акции Nvidia достигли исторического максимума

Акции Nvidia Corporation достигли нового исторического максимума, достигнув $174,28, а рыночная капитализация составила $4,23 триллиона. Об этом сообщает InvestingPro .

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Согласно анализу InvestingPro, акции торгуются выше своей справедливой стоимости, а технические индикаторы свидетельствуют о перекупленности. Эта веха отражает устойчивую траекторию роста компании, где доход вырос на 86,17%, а цена акций выросла на впечатляющие 54,02%.

Nvidia торгуется с соотношением P/E 50x, а ее результаты были поддержаны высоким спросом на графические процессоры (GPU) и достижениями в технологиях искусственного интеллекта.

Стратегические инвестиции и инновационные продуктовые линейки компании помогли ей захватить значительную долю рынка с поразительной валовой рентабельностью 70,11% и высокой рентабельностью активов 75,89%. Поскольку Nvidia продолжает расширять свое влияние в технологической отрасли, инвесторы остаются оптимистично настроенными по поводу ее будущих перспектив.

В других недавних новостях Aeye Inc объявила о значительном развитии событий, поскольку ее технология лидера Apollo была полностью интегрирована в платформу DRIVE AGX от NVIDIA, что стало ключевой вехой в ее усилиях по внедрению в индустрии автономных транспортных средств.

Между тем NVIDIA оказалась в центре споров из-за сообщения о том, что ее передовые чипы искусственного интеллекта на сумму свыше 1 миллиарда долларов были контрабандой ввезены в Китай, несмотря на экспортные ограничения.

Кроме того, конгрессмен-республиканец Джон Муленар выразил обеспокоенность по поводу возможного возобновления продаж графических процессоров NVIDIA H20 Китая, подчеркнув текущую геополитическую напряженность вокруг экспорта технологий.