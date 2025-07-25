Курс доллара при закрытии торгов на межбанке, 25 июля, вырос на 1 копейку. В то же время, курс евро к гривне упал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Доллар вырос на межбанке, евро упало на 11 копеек: курс валют на пятницу
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Валютный рынок
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Открытие 25 июля
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Закрытие 25 июля
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Изменения
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41,75/41,78
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41,76/41,79
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1/1
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49,06/49,08
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48,95/48,98
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11/10
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 48,60−49,40 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,63−41,72, евро — 49,05−49,20 грн.
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Источник: Минфин
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