Сингапурский фонд создал «адвоката дьявола» на базе ИИ для оценки инвестпроектов

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Что известно

Ее уникальность заключается в том, что она не только выдает подробный обзор по ключевым проблемам инвестиционного проекта, но и генерирует «каверзные вопросы» для участников инвестиционного комитета.

Сотрудники фонда с помощью разработки готовятся к защите проектов перед инвестиционным комитетом. Они могут усложнить себе задачу и не просто изучить полученное от ИИ заключение, но и «сразиться с адвокатом дьявола», который подготовит для них неудобные вопросы, с которыми они потенциально столкнутся позднее на заседании в комитете.

Связаться с «адвокатом дьявола» работники GIC могут через специальный чат-бот «Спроси Чарли».

Гендиректор суеверенного фонда Лим Чоу Киат, описывая общение с платформой, указал на то, что последняя «стимулировала его мозговую деятельность» во время работы над проектами.

Он специально несколько раз задавал ей одни и те же вопросы, чтобы проанализировать полученные ответы и понять ход мыслей «адвоката дьявола», который имитирует поведение членов комитета.

Для разработки ИИ-платформы фонд использовал несколько языковых моделей, обученных на основании собственных данных, собранных за 44 года работы компании. Главный инвестиционный директор GIC Брайан Йео называет столь долгий период работы фонда одним из его основных конкурентных преимуществ, поскольку именно благодаря этому он имеет опыт взаимодействия с разными классами активов в различных регионах. Фонд инвестирует более чем в 40 странах.

Сегодня фонд управляет активами на сумму в $847 млрд. Средняя годовая доходность его портфеля в долларах США за 20 лет, по собственным данным, составляет 5,7%. После пересчета показателя с учетом глобальной инфляции он составил 3,8%.