Нацбанк актуализирует перечень бенчмарк-ОВГЗ для банков

Нацбанк актуализирует перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

Так, с 11 августа 2025 года:

из перечня бенчмарк-ОВГЗ будет исключен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227193, учитывая его плановое погашение 06 августа 2025 года в полном объеме;

вместо этого в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с ISIN UA4000236418, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 15 июля 2025 года.

Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Напомним, что банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 11 августа 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232675, UA4000232617, UA4000232615, UA4000232695, UA4000232896, UA4000232613, UA4000232613, UA4000234140, UA4030 UA4000235642 и новый UA4000236418.