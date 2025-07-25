Bank of America предупредил о рисках «пузыря» на мировом фондовом рынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июля 2025, 16:15 Читати українською

Bank of America предупредил о рисках «пузыря» на мировом фондовом рынке

По мнению стратегов Bank of America, риск возникновения «пузыря» на мировых фондовых рынках возрастает по мере смягчения денежно-кредитной политики наряду с ослаблением финансового регулирования, пишет Bloomberg.

По мнению стратегов Bank of America, риск возникновения «пузыря» на мировых фондовых рынках возрастает по мере смягчения денежно-кредитной политики наряду с ослаблением финансового регулирования, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиВ прошлом году учетные ставки в мире снизились в среднем с 4,8% до 4,4%, поскольку центральные банки США, Великобритании, Европы и Китая сократили стоимость заимствований.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В прошлом году учетные ставки в мире снизились в среднем с 4,8% до 4,4%, поскольку центральные банки США, Великобритании, Европы и Китая сократили стоимость заимствований. По словам экспертов, в ближайшие 12 месяцев ставки снизятся в среднем до 3,9%.

В то же время финансовое регулирование в некоторых странах ослабляется. В частности, в США рассматривают возможность внесения изменений в законодательство, чтобы увеличить долю розничных инвесторов в США.

«Больше розничных инвесторов — больше ликвидности — больше волатильности — больше пузырь», — рассказал эксперт Bank of America Майкл Хартнетт.

В США планируют расширить круг лиц, которым доступны некоторые рискованные сделки, в том числе участие в pre-IPO, венчурных инвестициях, частном кредитовании. После прохождения специального теста, который должна будет разработать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), инвесторы получат доступ к финансовым продуктам, которые обычно доступны только состоятельным людям.

Палата представителей США на этой неделе одобрила законопроект. Он должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

В июле Майкл Хартнетт отмечал, что ожидания снижения процентных ставок ФРС привлекают огромные инвестиции в акции. При этом по мере того как США приближаются к заключению соглашений с торговыми партнерами, тарифные войны и геополитика становятся все менее значимыми для инвесторов.

Американский рынок акций достиг рекордных значений на фоне оптимизма инвесторов в отношении устойчивого экономического роста и корпоративных доходов даже в условиях повышения пошлин на импорт в США.

На торгах 24 июля индекс поднимался до нового максимума 6381,31 пункта. Тем не менее в этом году индекс S&P 500 пока отстает в росте от международных аналогов.

Впрочем, некоторые аналитики на рынке, например Майкл Уилсон из Morgan Stanley, считают, что есть основания для сохранения бычьего настроя в отношении американских акций, учитывая положительную динамику прибыли, экономию на налогах и некоторые другие факторы.

Однако стратеги из JPMorgan и UBS предупреждают, что рынок может быть слишком «беспечен» в отношении сохраняющихся рисков торговых войн.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами