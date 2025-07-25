Bank of America предупредил о рисках «пузыря» на мировом фондовом рынке

По мнению стратегов Bank of America, риск возникновения «пузыря» на мировых фондовых рынках возрастает по мере смягчения денежно-кредитной политики наряду с ослаблением финансового регулирования, пишет Bloomberg.

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Детали

В прошлом году учетные ставки в мире снизились в среднем с 4,8% до 4,4%, поскольку центральные банки США, Великобритании, Европы и Китая сократили стоимость заимствований. По словам экспертов, в ближайшие 12 месяцев ставки снизятся в среднем до 3,9%.

В то же время финансовое регулирование в некоторых странах ослабляется. В частности, в США рассматривают возможность внесения изменений в законодательство, чтобы увеличить долю розничных инвесторов в США.

«Больше розничных инвесторов — больше ликвидности — больше волатильности — больше пузырь», — рассказал эксперт Bank of America Майкл Хартнетт.

В США планируют расширить круг лиц, которым доступны некоторые рискованные сделки, в том числе участие в pre-IPO, венчурных инвестициях, частном кредитовании. После прохождения специального теста, который должна будет разработать Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), инвесторы получат доступ к финансовым продуктам, которые обычно доступны только состоятельным людям.

Палата представителей США на этой неделе одобрила законопроект. Он должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

В июле Майкл Хартнетт отмечал, что ожидания снижения процентных ставок ФРС привлекают огромные инвестиции в акции. При этом по мере того как США приближаются к заключению соглашений с торговыми партнерами, тарифные войны и геополитика становятся все менее значимыми для инвесторов.

Американский рынок акций достиг рекордных значений на фоне оптимизма инвесторов в отношении устойчивого экономического роста и корпоративных доходов даже в условиях повышения пошлин на импорт в США.

На торгах 24 июля индекс поднимался до нового максимума 6381,31 пункта. Тем не менее в этом году индекс S&P 500 пока отстает в росте от международных аналогов.

Впрочем, некоторые аналитики на рынке, например Майкл Уилсон из Morgan Stanley, считают, что есть основания для сохранения бычьего настроя в отношении американских акций, учитывая положительную динамику прибыли, экономию на налогах и некоторые другие факторы.

Однако стратеги из JPMorgan и UBS предупреждают, что рынок может быть слишком «беспечен» в отношении сохраняющихся рисков торговых войн.

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