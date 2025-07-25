Национальный банк Украины установил на 26 июля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7738 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.
Доллар остался без изменений, а евро подешевел: Нацбанк определил курсы валют на понедельник
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Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Курс доллара
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Официальный курс на 26 июля 2025 установлен на следующем уровне: 1 доллар США — 41,77 грн.
Курс евро
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Официальный курс евро составит 49,10 гривны за 1 евро
Курс польского злотого
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1 злотый — 11,54 грн.
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Источник: Минфин
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