Volkswagen потерял $1,5 млрд из-за пошлин Трампа

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen за первое полугодие 2025 года потерял 1,3 млрд евро ($1,5 млрд) из-за импортных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом весной. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Потери компании

Кроме того, компания потратила 700 млн евро на внутреннюю реструктуризацию подразделений Audi, Volkswagen и IT-компании Cariad.

Следствием потерь стало снижение финансового прогноза Volkswagen на 2025 год. Согласно оценкам компании, операционная прибыль может упасть до 4−5% вместо ранее запланированных 5,5−6,5%.

Также Volkswagen прогнозирует, что чистый денежный поток снизится с 2−5 млрд евро до 1−3 млрд евро, а ликвидность будет составлять 31−33 млрд евро вместо ожидаемых 34−37 млрд евро.

Прогноз основан на двух сценариях:

если пошлины США останутся на уровне 27,5% — результаты будут ближе к нижней границе;

если пошлины США снизятся до 10% — возможно улучшение финансовых показателей.

В компании также заявили, что нынешнее снижение прибыли вызвано не только пошлинами, но и падением спроса на дорогие модели и большим объемом продаж менее прибыльных электромобилей.

Кроме того, на компанию оказывает давление конкуренция со стороны Китая, жесткие экологические требования и нестабильность на глобальных рынках.

Во втором квартале прибыль Volkswagen сократилась почти на треть — до 3,83 млрд евро, а уровень продаж упал на 3% — до 80,8 млрд евро.