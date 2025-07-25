Meest Почта снижает тарифы на доставку в 23 страны Европы

Почтово-логистическая компания Meest Почта снижает тарифы до -50% для 23 стран Европейского Союза. В рамках предложения оператор покрывает стоимость таможенно-брокерских услуг на посылки стоимостью до 150 евро — это означает, что для получателей за границей не предусмотрены никакие скрытые доплаты. Об этом говорится в сообщении компании.

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В какие страны снизят тарифы

Сниженные тарифы будут действовать для доставки в Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Португалию, Румынию, Словакию, Словению.

Как оформить посылку

Оформить посылку за границу можно как онлайн, так и офлайн. Онлайн-оформление удобно выполняется через сайт или мобильное приложение Meest ПОЧТА, с возможностью вызова курьера прямо домой.

Оффлайн-оформление теперь может занять всего 5 минут со специальной услугой «Лайт посылка» — просто нужно принести посылку и заполнить специальный бланк. Все остальное — проверка содержимого, допаковка, заполнение декларации — сделают работники отделения.