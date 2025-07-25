Как объединить инструменты криптовалюты и фондового рынка в одной стратегии

Еще несколько лет назад криптовалюта и фондовый рынок казались двумя разными мирами. Но в 2024 году все меняется: с принятием ETF на Bitcoin и Ethereum стремительно растет спрос на цифровые активы среди инвесторов. И теперь возможность диверсификации между активами двух рынков важна для тех, кто стремится эффективно нарастить капитал в условиях меняющейся экономики. Но как это сделать грамотно? Рассказывает инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Владимир Стойко.

Почему растет интерес к криптовалютам?

В 2025 году количество владельцев криптовалюты в мире превысило 700 млн, а среди украинцев — уже более 4 млн покупают цифровые активы. Впрочем, многие инвесторы радикально остаются сторонниками фондового рынка как проверенного и надежного инструмента.



Фондовый рынок — это стабильность с контролируемым риском, широкий выбор инструментов (акции, облигации, ETF) и надзор государственных и финансовых регуляторов, что обеспечивает защиту инвесторов. В то же время крипторынок предлагает высокие доходы, доступ к новым технологиям (блокчейн, DeFi, NFT), минимальные пороги входа, но остается высокорискованным, децентрализованным и нерегулируемым.

Сегодня инвестору уже не нужно выбирать только один рынок — можно осваивать новые инструменты, развивать навыки и комбинировать различные активы. И это сочетание в портфеле позволяет:

Снизить риски благодаря распределению капитала между активами с разной динамикой; Сочетать стабильность традиционных инструментов с потенциалом роста новых рынков; Сохранять гибкость и быстро реагировать на изменения экономического цикла или глобальных трендов; Балансировать между активами в зависимости от целей и горизонта инвестирования.

Для кого подходит эта стратегия?

Освоить стратегию сочетания криптовалюты и фондового рынка может каждый, кому интересно научиться управлять рисками и увеличить прибыль, в частности:

Новички — смогут понять основы обоих рынков и построить сбалансированный портфель с контролем риска.

Те, кто уже торгует криптовалютой — узнают, как пополнять брокерские счета цифровой валютой и выйти на новый уровень инвестирования.

Активные инвесторы — получат новый взгляд на диверсификацию и научатся объединять нестабильные токены с более предсказуемыми инструментами.

Осторожные инвесторы — найдут способ добавить криптовалюту в качестве актива в долгосрочный портфель с контролируемым уровнем риска.

Почему стоит объединять эти два рынка?

Стратегия объединения криптовалютного и фондового рынков основана на диверсификации — одновременном использовании различных финансовых инструментов для контроля рисков и достижения прибыли. Она позволяет сбалансировать волатильность цифровых активов с более предсказуемыми инструментами фондового рынка.

Ключевое преимущество — универсальность. Инвестор может комбинировать стратегии, быстро реагировать на изменения и использовать как цифровые активы для пополнения счета, так и традиционные биржевые инструменты.

Как начать торговать и инвестировать по стратегии?

Учебный центр «Биржевой университет» совместно с автором стратегии Владимиром Стойко запускают мастер-класс «Crypto & Stock Market», который состоится 12 августа.

Владимир Стойко — инвестор-практик с 5-летним опытом на финансовых рынках, эксперт по фондовому рынку, спикер Украинской школы инвестиций и Биржевого университета, автор аналитических статей.

Мастер-класс включает теорию и практику. Вы узнаете о современном подходе к инвестированию, получите базовые знания о блокчейне и ключевых криптовалютах, научитесь анализировать графики, метрики и отчеты — и применять эти навыки для формирования портфеля.

Особый фокус — на практике: открытие счета, работа с Wallet Solutions, интеграция цифровых активов в классические инструменты, реальные кейсы и сделки.

За 2,5 часа участники пройдут интенсив с домашними заданиями, дополнительными материалами и поддержкой лектора.

Мастер-класс проводится онлайн.

Забронируйте место уже сейчас на сайте учебного центра «Биржевой университет».