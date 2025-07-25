Чистый спрос на наличную валюту упал: сколько банки ввезли и вывезли валюты

Объем наличной иностранной валюты , которую банки ввезли в Украину в июне 2025 года, составил $702 млн. Это на 9,8% меньше, чем в мае ($778 млн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Сколько завезли валюты

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на $377 млн, что на 17% меньше, чем в мае ($457 млн).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на $323 млн, что на 2% больше, чем в мае ($318 млн).

При этом банки вывезли наличную валюту на $322 млн. Среди них доллары — на $310 млн, евро — на $12 млн.