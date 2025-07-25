В пятницу, 25 июля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют: доллар дешевеет, а евро незначительно прибавил
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,99 грн. Евро покупают за 48,82 грн, а продают за 49,42 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 49,09−49,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,75−41,78 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,06−49,08 грн/евро.
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Источник: Минфин
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