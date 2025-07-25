Курс валют: доллар дешевеет, а евро незначительно прибавил

В пятницу, 25 июля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,99 грн. Евро покупают за 48,82 грн, а продают за 49,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 49,09−49,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,75−41,78 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,06−49,08 грн/евро.

Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту