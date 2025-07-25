Криптобиржа WOO X пострадала от взлома на $12 млн

Криптовалютная биржа WOO X пострадала от взлома на сумму свыше $12 млн. Об этом заявили аналитики Cyvers, пишет Incrypted.

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Что известно

Эксперты обнаружили подозрительные транзакции в нескольких блокчейнах. По их данным, в сети Ethereum один из адресов получил $1 млн в USDT из горячего кошелька WOO. Далее эти средства обменялись на Ethereum и вывели $7,3 млн в другой адрес.

В экосистеме BNB Chain был зафиксирован перевод 5 BTCB, которые обменялись на BNB и переведены на новый кошелек.

Команда WOO X подтвердила инцидент: «Мы расследуем ограниченный инцидент, задел девять аккаунтов пользователей. Из всех них были осуществлены несанкционированные выводы. Мы уже связались с пострадавшими пользователями и все потери будут полностью компенсированы».

Как мера пресечения, платформа временно приостановила вывод средств до завершения внутренней проверки.

В компании добавили, что причиной эксплойта стала компрометация устройства одного из участников команды в результате целевой фишинговой атаки.