С начала года вклады физлиц выросли на 86,4 млрд грн

По состоянию на 1 июля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 478,7 млрд грн, что на 37,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Как изменились вклады украинцев

За первое полугодие 2025 г. общий прирост вкладов граждан составил 86,4 млрд грн, из которых 91,1 млрд грн — реальный рост (без учета отрицательной переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июля 2025:

вклады в национальной валюте — 959,9 млрд грн (+26,9 млрд грн за июнь 2025);

вклады в иностранной валюте — 518,7 млрд грн (+10,9 млрд грн за июнь 2025 г.).

Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июля 2025 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,3%. Сумма их вкладов составила 167,6 млрд грн.

Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит так: