За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1044250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 июля: 980 российских оккупантов, 2 ракеты и 196 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1047250 (+980) человек
- танков — 11049 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 23052 (+5) ед
- артиллерийских систем — 30777 (+31) ед
- РСЗО — 1446 (+0) ед
- средства ПВО — 1201 (+2) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47834 (+196)
- крылатые ракеты — 3535 (+2)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56213 (+76)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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