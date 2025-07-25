Самые популярные бензиновые авто: какие марки предпочитают украинцы

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 14% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Рынок бензиновых автомобилей

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.

Если в первом полугодии 2024 г. они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас — 37%. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер Hyundai Tucson.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

Hyundai Tucson — 894 ед.;

Mazda CX5 — 731 ед.;

Skoda Octavia — 691 ед.;

Renault Duster — 680 ед.;

Suzuki SX4 — 562 ед.

Рынок подержанных авто

Спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 3%, до 53,1 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в первом полугодии 2024 г.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто: