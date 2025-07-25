Самые популярные бензиновые авто: какие марки предпочитают украинцы

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 14% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
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Рынок бензиновых автомобилей
Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.
Если в первом полугодии 2024 г. они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас — 37%. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер Hyundai Tucson.
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- Hyundai Tucson — 894 ед.;
- Mazda CX5 — 731 ед.;
- Skoda Octavia — 691 ед.;
- Renault Duster — 680 ед.;
- Suzuki SX4 — 562 ед.
Рынок подержанных авто
Спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 3%, до 53,1 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в первом полугодии 2024 г.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- VW Golf — 3741 ед.;
- Audi Q5 — 2670 ед.;
- VW Tiguan — 2561 ед.;
- Nissan Rogue — 2379 ед.;
- Skoda Octavia — 1877 ед.
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Источник: Минфин
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