Автокредитование медленно растет: какие авто и на каких условиях покупают украинцы

В первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 16,1% и составило в среднем 7300 единиц. Об этом рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

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Рынок автокредитования

По его словам, несмотря на вынужденную паузу в начале года из-за неработающих реестров, а также из-за повышения учетной ставки до 15,5%, на рынке наблюдалась определенная «аритмия» активности покупателей.

В то же время, среднемесячное количество новых легковых автомобилей, приобретенных в кредит, достигало около 1200 единиц (в 2024 году этот показатель составлял в среднем 961 авто в месяц).

«Прирост количества выданных автокредитов достаточно стабильный. По нашим оценкам, по итогам 2025 года рынок автокредитования может продемонстрировать незначительный рост на +3−3,5% по сравнению с 2024 годом. То есть среднее количество новых кредитов в месяц может достичь 1230−1240 единиц», — акцентировал эксперт.

От чего будет зависеть развитие кредитования

Уровень инфляции и учетная ставка

«Учетная ставка — частичный предохранитель для сдерживания инфляции, ее можно считать базовой для развития кредитования, в том числе и автокредитования. Формирование ставок по кредитам базируется на стоимости привлечения средств, поэтому высокая учетная ставка помогает избегать обесценивания гривны, фактически контролируя ее стоимость. воспользоваться услугой.

Сейчас наиболее приемлемым пределом максимальных ставок при минимальном первоначальном взносе (от 10−20%) и на самый длительный срок кредита (5−7 лет) 15% годовых. Более высокие ставки могут негативно сказаться на рынке", — отметил Кипоренко.

Валютный рынок и курс гривны

Курс валют, по мнению эксперта, косвенно влияет на готовность граждан покупать авто в кредит, ведь рост валют влечет за собой подорожание авто в гривневом эквиваленте.

«Цены зависят как от страны происхождения автомобиля, так и от валюты, в которой дилеры закупают авто — в долларах или евро. Сейчас курс доллара в Украине более или менее стабильный: по сравнению с началом года он даже снизился на 2%, что фактически гарантирует стабильность цен на авто, приобретенных за доллары. он.

Война и экономическая устойчивость

«Война — главный фактор неопределенности, сдерживающий рост автокредитования», — подчеркнул Кипоренко.

Какие авто покупают в кредит

По словам специалиста, более 90% сделок в первом полугодии 2025 года было заключено в рамках партнерских программ банков, автодилеров и страховых компаний. Благодаря этому сотрудничеству граждане могут получить более выгодные условия кредитования по более низким ставкам.

Наиболее востребованными авто в течение полугодия были модели с бензиновыми и дизельными двигателями — их доля составляла 54% общего количества кредитов. Гибриды — 27%, а доля электрокаров выросла до примерно 22%.

«Доля гибридов и электрокаров почти сравнялась с традиционными авто. Мы ожидаем, что в перспективе 2−3 лет до 60% кредитов могут приходиться именно на эти категории. Тенденция к смене „автотрендов“ уже сформировалась», — подчеркнул банкир.

Самые популярные бренды в 2025 году:

Сегмент $10−18 тыс.: Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall

Сегмент $16−45 тыс.: Toyota, Renault, VW, Skoda, BMW

Премиум сегмент $80−100 тыс.: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover

Советы покупателям

Выбирать краткосрочные кредиты с высоким первоначальным взносом. Самыми выгодными являются кредиты сроком 1−2 года с вкладом от 40% — ставка составляет в среднем 0,01%. Большинство (более 80%) таких кредитов выдается именно по этим параметрам.

Уточнять наличие партнерских программ. Они обеспечивают более низкие ставки, страхование КАСКО в аккредитованных банком страховых компаниях, возможность включения в тело кредита страхового платежа по договору страхования на первый год кредита, возможность открытия кредитной линии на уплату страхового платежа на весь период кредитования, а также дают возможность в будущем воспользоваться выгодными trade-in-программами.

Оценивать соотношение доходов и стоимости авто. При этом важно учитывать не только стоимость самого автомобиля, но и расходы по обслуживанию страхования транспортного средства.

Напомним

По данным аналитиков, на 1 июня 2025 года, общий объем кредитов, выданных банками на покупку автомобилей, составляет 15,3 млрд грн — это 80% от уровня начала 2022 года.

С начала 2025 года портфель вырос на 10,05% (+1,36 млрд грн), а по сравнению с аналогичной датой в прошлом году — на 29%.

Подавляющее большинство автокредитов — 81,65% — выдается на срок от 1 до 5 лет, что свидетельствует о сохранении популярности среднесрочных финансовых решений среди украинцев.