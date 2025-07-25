Как открыть депозит онлайн — обзор предложений и приложений банков

Депозит — один из самых простых и популярных способов хранить сбережения. Особенно в условиях нестабильности, когда важно не только сохранить средства, но и получить фиксированный доход с минимальным риском. Но для многих украинцев не менее важно удобство: чтобы вклад можно было оформить за несколько минут, без очередей и визитов в отделение.

Сегодня большинство банков уже реализовали эту возможность в своих мобильных приложениях, и конкуренция между ними идет не только за ставки, но и за качество цифрового сервиса. В этом обзоре рассмотрим, как именно работает открытие депозита онлайн в разных банках.

O.Bank

Депозитные предложения

Мобильный O.Bank (АО «Идея Банк») предлагает широкий выбор депозитных продуктов, которые можно оформить полностью онлайн. Все вклады доступны через приложение, без необходимости идти в отделение. А для новых клиентов действуют специальные акционные условия.

Среди главных вкладов:

«Класичні вклади+ онлайн» — для новых клиентов, у которых ранее не было депозитов в Идея Банке. Срок — 6, 9 или 12 месяцев, ставка — до 17,5% годовых. Доступны надбавки: +0,25% при сумме от 200 000 грн, +0,5% — от 500 000 грн. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока. Пролонгация возможна через приложение.

«На Старт» — вклад на 100 дней для новых клиентов. Ставка — 17% годовых. Сумма — от 1 000 до 50 000 грн.

«Класичні вклади» — доступны всем клиентам. Срок — от 1 до 18 месяцев, валюта — гривна, доллар или евро. Ставка — до 17,5% в гривне (с учетом надбавок).

«Сміливий» — вклад с растущей ставкой в течение года (от 12% до 20% годовых).

«Разом до перемоги» — вклад на 100 дней с фиксированной ставкой 12%, возможностью пополнения и досрочного снятия без потери начисленных процентов.

Для всех вкладов минимальная сумма — 1 000 грн (или 100 USD/EUR), а выплата процентов может осуществляться ежемесячно или в конце срока.

Важно, что условия вкладов одинаковые, независимо от способа оформления — онлайн или в отделении. Но некоторые продукты, в частности, акционные «Класичні вклади+ онлайн», доступны исключительно через приложение O.Bank.

В O.Bank активно растет популярность оформления депозитов онлайн. Если в 2023 году доля таких депозитов составляла 20,6%, то в 2025 году — уже более 33%. Это четкий сигнал о доверии к цифровому сервису банка.

Как открыть депозит через приложение O.Bank

Оформление вклада в O.Bank максимально простое и интуитивно понятное. Весь процесс занимает примерно 5 минут. Вот как это происходит:

Шаг 1. На главном экране приложения нажмите «Депозиты» или перейдите в раздел «Продукты» → «Депозиты».

Шаг 2. Выберите депозит из перечня доступных предложений.

Шаг 3. Настройте параметры: выберите валюту, срок, способ выплаты процентов, ознакомьтесь с условиями и нажмите «Продолжить».

Шаг 4. Введите сумму вклада (от 1 000 грн) и выберите карту или счет, с которого будут списываться средства. Нажмите «Продолжить».

Шаг 5. На экране появится сводная информация: сумма, срок, ставка, возможность пополнения или досрочного снятия. Также указывается способ выплаты процентов.

Шаг 6. Введите e-mail для получения договора и нажмите «Оформить депозит».

Шаг 7. Ознакомьтесь с договором и нажмите «Далее», чтобы перейти к подписанию.

Шаг 8. После подписания на экране появится подтверждение об успешном открытии вклада.

При оформлении для пользователя доступен полный контроль над условиями вклада — от выбора суммы и срока до формата зачисления процентов и способа пополнения. Система также прозрачно показывает реальную годовую ставку, учитывая все нюансы.

Sense Bank

Депозитные предложения

Sense Bank предлагает один из самых широких онлайн-выборов депозитных продуктов. С помощью приложения Sense SuperApp клиент может выбрать как классические срочные вклады (например, «Швидкий», «Прибутковий» или «Депозит із валютообміном»), так и вклады до востребования — «Ощадний» или «Збірка». Последний особенно удобный для накопления на конкретную цель.

Условия оформления — прозрачные и одинаковые как для онлайн-оформления, так и в отделениях. Однако именно через приложение можно получить приятные бонусы. В частности, при открытии вклада «Прибутковий» в приложении действует «Повышенная ставка» — надбавка к базовому проценту для депозитов на сумму от 500 000 грн или 10 000 долларов. Увеличивая сумму вклада, клиент может увеличить ставку вплоть до 1,5% годовых. Кроме того, при пролонгации вклада «Прибутковий» клиент получает бонус к базовой ставке, что свидетельствует о лояльности для клиентов, которые «идут» вместе с банком.

Также стоит отметить высокую популярность цифрового канала — 98% всех депозитов в банке сейчас открываются именно через Sense SuperApp. Этот показатель стабильно держится с начала 2024 года, что свидетельствует о доверии клиентов к мобильному сервису и его удобстве.

Как открыть депозит в Sense SuperApp

Оформление депозита в мобильном приложении Sense SuperApp занимает всего несколько минут. В среднем — до 2 минут. Процесс состоит из пяти шагов:

Шаг 1. В приложении откройте раздел «Продукты» → «Депозиты» → «Открыть депозит». Выберите тип вклада и валюту.

Шаг 2. Укажите сумму, срок, а также способ выплаты процентов. В случае с депозитом «Прибутковий», здесь доступна опция с повышенной ставкой — для этого достаточно нажать кнопку «Хочу больше» или покрутить «барабан» ставок и выбрать повышенную, ознакомившись с требованиями к сумме. Увеличивая сумму вклада, клиент может увеличить ставку вплоть до 1,5% годовых.

После указания суммы банк подсчитывает ориентировочный доход до налогообложения.