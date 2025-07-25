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25 июля 2025, 12:20 Читати українською

Как открыть депозит онлайн — обзор предложений и приложений банков

Депозит — один из самых простых и популярных способов хранить сбережения. Особенно в условиях нестабильности, когда важно не только сохранить средства, но и получить фиксированный доход с минимальным риском. Но для многих украинцев не менее важно удобство: чтобы вклад можно было оформить за несколько минут, без очередей и визитов в отделение.

Депозит — один из самых простых и популярных способов хранить сбережения.

Сегодня большинство банков уже реализовали эту возможность в своих мобильных приложениях, и конкуренция между ними идет не только за ставки, но и за качество цифрового сервиса. В этом обзоре рассмотрим, как именно работает открытие депозита онлайн в разных банках.

O.Bank

Депозитные предложения

Мобильный O.Bank (АО «Идея Банк») предлагает широкий выбор депозитных продуктов, которые можно оформить полностью онлайн. Все вклады доступны через приложение, без необходимости идти в отделение. А для новых клиентов действуют специальные акционные условия.

Среди главных вкладов:

  • «Класичні вклади+ онлайн» — для новых клиентов, у которых ранее не было депозитов в Идея Банке. Срок — 6, 9 или 12 месяцев, ставка — до 17,5% годовых. Доступны надбавки: +0,25% при сумме от 200 000 грн, +0,5% — от 500 000 грн. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока. Пролонгация возможна через приложение.
  • «На Старт» — вклад на 100 дней для новых клиентов. Ставка — 17% годовых. Сумма — от 1 000 до 50 000 грн.
  • «Класичні вклади» — доступны всем клиентам. Срок — от 1 до 18 месяцев, валюта — гривна, доллар или евро. Ставка — до 17,5% в гривне (с учетом надбавок).
  • «Сміливий» — вклад с растущей ставкой в течение года (от 12% до 20% годовых).
  • «Разом до перемоги» — вклад на 100 дней с фиксированной ставкой 12%, возможностью пополнения и досрочного снятия без потери начисленных процентов.

Для всех вкладов минимальная сумма — 1 000 грн (или 100 USD/EUR), а выплата процентов может осуществляться ежемесячно или в конце срока.

Важно, что условия вкладов одинаковые, независимо от способа оформления — онлайн или в отделении. Но некоторые продукты, в частности, акционные «Класичні вклади+ онлайн», доступны исключительно через приложение O.Bank.

В O.Bank активно растет популярность оформления депозитов онлайн. Если в 2023 году доля таких депозитов составляла 20,6%, то в 2025 году — уже более 33%. Это четкий сигнал о доверии к цифровому сервису банка.

Как открыть депозит через приложение O.Bank

Оформление вклада в O.Bank максимально простое и интуитивно понятное. Весь процесс занимает примерно 5 минут. Вот как это происходит:

Шаг 1. На главном экране приложения нажмите «Депозиты» или перейдите в раздел «Продукты» → «Депозиты».

Шаг 2. Выберите депозит из перечня доступных предложений.

Шаг 3. Настройте параметры: выберите валюту, срок, способ выплаты процентов, ознакомьтесь с условиями и нажмите «Продолжить».

Шаг 4. Введите сумму вклада (от 1 000 грн) и выберите карту или счет, с которого будут списываться средства. Нажмите «Продолжить».

Шаг 5. На экране появится сводная информация: сумма, срок, ставка, возможность пополнения или досрочного снятия. Также указывается способ выплаты процентов.

Шаг 6. Введите e-mail для получения договора и нажмите «Оформить депозит».

Шаг 7. Ознакомьтесь с договором и нажмите «Далее», чтобы перейти к подписанию.

Шаг 8. После подписания на экране появится подтверждение об успешном открытии вклада.

При оформлении для пользователя доступен полный контроль над условиями вклада — от выбора суммы и срока до формата зачисления процентов и способа пополнения. Система также прозрачно показывает реальную годовую ставку, учитывая все нюансы.

Sense Bank

Депозитные предложения

Sense Bank предлагает один из самых широких онлайн-выборов депозитных продуктов. С помощью приложения Sense SuperApp клиент может выбрать как классические срочные вклады (например, «Швидкий», «Прибутковий» или «Депозит із валютообміном»), так и вклады до востребования — «Ощадний» или «Збірка». Последний особенно удобный для накопления на конкретную цель.

Условия оформления — прозрачные и одинаковые как для онлайн-оформления, так и в отделениях. Однако именно через приложение можно получить приятные бонусы. В частности, при открытии вклада «Прибутковий» в приложении действует «Повышенная ставка» — надбавка к базовому проценту для депозитов на сумму от 500 000 грн или 10 000 долларов. Увеличивая сумму вклада, клиент может увеличить ставку вплоть до 1,5% годовых. Кроме того, при пролонгации вклада «Прибутковий» клиент получает бонус к базовой ставке, что свидетельствует о лояльности для клиентов, которые «идут» вместе с банком.

Также стоит отметить высокую популярность цифрового канала — 98% всех депозитов в банке сейчас открываются именно через Sense SuperApp. Этот показатель стабильно держится с начала 2024 года, что свидетельствует о доверии клиентов к мобильному сервису и его удобстве.

Как открыть депозит в Sense SuperApp

Оформление депозита в мобильном приложении Sense SuperApp занимает всего несколько минут. В среднем — до 2 минут. Процесс состоит из пяти шагов:

Шаг 1. В приложении откройте раздел «Продукты» → «Депозиты» → «Открыть депозит». Выберите тип вклада и валюту.

Шаг 2. Укажите сумму, срок, а также способ выплаты процентов. В случае с депозитом «Прибутковий», здесь доступна опция с повышенной ставкой — для этого достаточно нажать кнопку «Хочу больше» или покрутить «барабан» ставок и выбрать повышенную, ознакомившись с требованиями к сумме. Увеличивая сумму вклада, клиент может увеличить ставку вплоть до 1,5% годовых.

После указания суммы банк подсчитывает ориентировочный доход до налогообложения.

Шаг 3. Выберите счет, с которого будут списаны средства. Доступные варианты — текущий или карточный счет, «Дохідний сейф» или счет по вкладу до востребования.

Шаг 4. Ознакомьтесь с условиями выбранного депозита. Проверьте правильность e-mail для отправки договора.

Шаг 5. Подтвердите операцию с помощью смс-кода, согласитесь с условиями, нажмите «Готово» — и депозит оформлен. Договор приходит на электронную почту. После открытия депозита клиенту доступно управление пролонгацией множество раз, кроме последнего дня действия соглашения, пополнение, изменение счета возврата.


У пользователя есть полный контроль над условиями вклада при оформлении — можно самостоятельно выбирать срок, валюту, тип вклада, график выплаты процентов и счет для возврата средств.

Приватбанк

Депозитные предложения

Приватбанк предлагает несколько вариантов вкладов в гривне, долларах США и евро — с фиксированной ставкой, возможностью пополнения и разными способами выплаты процентов. Самый популярный — депозит «Стандарт», который позволяет выбрать срок, валюту, тип выплаты процентов и формат пополнения.

В гривне по вкладу «Стандарт» доступны ставки:

  • до 13% годовых (без досрочного снятия, 10−12 мес.),
  • до 7,5% годовых (с возможностью досрочного расторжения).

Другие варианты:

  • «Джуниор» — 8,5% годовых (капитализация);
  • «Слава Героям» — 14%, с возможностью пополнения и досрочного снятия;
  • «Приват-вклад» — гибкий счет со ставкой 2,5%;
  • «Копилка» — накопительный сервис до 7,5% годовых.

В валюте (USD/EUR) базовая ставка — 0,01% годовых, исключение — акционные продукты.

Предусмотрена автоматическая пролонгация. Если условиями предусмотрено досрочное снятие, расторгнуть вклад можно через Приват24, «Мои вклады» или в отделении.

Как открыть депозит в Приват24

Оформление вклада в Приват24 состоит из четырех шагов:

  1. В приложении перейдите в раздел «Сбережения» → «+Открыть вклад», выберите валюту.
  2. Выберите вклад и срок, для «Стандарта» — также тип возврата (с/без досрочного снятия).
  3. Заполните сумму, срок, способ выплаты процентов и источник внесения средств — с карты или наличными.
  4. Проверьте данные, подпишите заявление и подтвердите открытие.

monobank

monobank (АО «Универсал Банк») предлагает классические срочные депозиты в гривне, долларах США и евро. Клиенты могут выбирать сроки размещения средств от 3 до 24 месяцев, а также валюту и способ выплаты процентов. Минимальная сумма вклада — 1 000 грн или 100 долл./евро.

Ставки зависят от срока, валюты и суммы:

  • в гривне — от 6% до 16% годовых, для сумм свыше 10 млн грн — до 16%;
  • в долларах США — от 1,5% до 2% годовых;
  • в евро — от 1% до 1,5% годовых.

Депозиты оформляются как с возможностью досрочного расторжения, так и без. При условии досрочного закрытия доходность может быть снижена до 0,01% годовых.

Предусмотрена автоматическая пролонгация, а проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока — в зависимости от выбранных условий. Также разрешено пополнение депозита, но с ограничением: общая сумма пополнения в течение месяца не должна превышать первоначальную.

Как открыть депозит в приложении monobank

Чтобы открыть депозит в приложении mono, в нижнем меню нужно нажать на иконку «Накопления» — «Открыть депозит» или «Открыть Банку». Выбрать тип депозита и ввести начальную сумму вклада. Выбрать карту monobank или любую другую для перечисления ежемесячных процентов. Проверить данные и прочитать депозитный договор.

ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает клиентам несколько вариантов срочных депозитов в гривне, долларах США и евро. Минимальная сумма вклада — от 500 грн, а сроки — от 1 до 18 месяцев.

Самая высокая ставка у депозита «Доходный» — до 13% годовых в гривне, при условии участия в программе лояльности. Проценты выплачиваются ежемесячно на карту. Досрочное снятие и пополнение не предусмотрены.

Для тех, кто хочет регулярно пополнять вклад, есть депозит «Накопительный» со ставкой до 12,5% годовых (учитывая лояльность). Проценты капитализируются — ежемесячно добавляются к телу вклада.

Также у банка есть «Депозит Валютный» со ставками:

  • в долларах США — до 1,5% годовых,
  • в евро — до 1% годовых.

Эти депозиты также являются срочными, без права досрочного снятия или пополнения. Выплата процентов — ежемесячная. Автоматическое продление можно активировать или отключить.

Как открыть депозит в приложении ПУМБ

Чтобы открыть депозит в мобильном приложении ПУМБ, в нижнем меню нужно нажать на иконку «Накопления» — «Открыть депозит» — выбрать вклад, указав срок, сумму и карту, с которой он будет пополнен, — проверить введенные данные — подтвердить оформление.

Источник: Минфин
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