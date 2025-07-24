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24 июля 2025, 19:31 Читати українською

«Ощадбанк» инициировал новый международный иск против россии из-за активов на оккупированных территориях

Государственный «Ощадбанк» начал процедуру нового международного арбитражного процесса против российской федерации. Банк требует компенсации за потерю имущества и убытки, причиненные его деятельности в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в результате полномасштабного вторжения. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила пресс-служба банка.

Государственный «Ощадбанк» начал процедуру нового международного арбитражного процесса против российской федерации.

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Первый шаг к новому арбитражу

«Ощадбанк» направил россии официальное уведомление о возникновении спора в рамках соглашения между Украиной и рф о поощрении и взаимной защите инвестиций. В сообщении говорится о существенных нарушениях россией своих обязательств по этому соглашению и норм международного права.

«Предоставление уведомления является первым шагом… Если россия в течение шести месяцев не выплатит „Ощадбанку“ быструю, адекватную и эффективную компенсацию… банк немедленно передаст дело… на решение международным арбитражным судом», — заявили в банке.

Предыдущий успешный иск по Крыму

Это уже второй крупный инвестиционный спор «Ощадбанка» против россии. В предыдущем деле, которое касалось убытков от аннексии Крыма в 2014 году, международный арбитраж уже принял решение в пользу банка на сумму более $1,1 млрд.

«Ощадбанк» активно работает над принудительным исполнением этого решения, разыскивая и арестовывая российские активы по всему миру. В частности, в начале июля 2025 года Апелляционный суд Парижа отклонил апелляцию рф, оставив в силе решение арбитража, а в апреле банк добился ареста российских активов во Франции на сумму 87 млн евро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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